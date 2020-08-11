Богдан про підпал Tesla: розцінюю це як погрозу від влади

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан уперше прокоментував підпал свого автомобіля Tesla. Він звинуватив у цьому владу.

Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці в Facebook. Богдан пов'язав підпал свого авто з річницею звільнення з посади керівника ОП. За його словами, цей інцидент – лише черговий момент у низці кримінальних справ проти нього.

"Я розцінюю це як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року відтоді, як я щасливим звільнився з посади керівника Офісу президента. Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте, дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю – це ви зараз бахнули керасинчику у кастрік", – написав він.

Богдан уточнив, що, незважаючи на те, що Tesla згоріла вщент і ремонту не підлягає, він не бере цього інциденту близько до серця.

Андрій Богдан / Facebook

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