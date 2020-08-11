Богдан про підпал Tesla: розцінюю це як погрозу від влади

Ольга Ліпич Політика 12:59, 11.08.2020 Оновлено: 13:29, 11.08.2020

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан уперше прокоментував підпал свого автомобіля Tesla. Він звинуватив у цьому владу.

Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці в Facebook. Богдан пов'язав підпал свого авто з річницею звільнення з посади керівника ОП. За його словами, цей інцидент – лише черговий момент у низці кримінальних справ проти нього.

"Я розцінюю це як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року відтоді, як я щасливим звільнився з посади керівника Офісу президента. Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте, дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю – це ви зараз бахнули керасинчику у кастрік", – написав він.

Богдан уточнив, що, незважаючи на те, що Tesla згоріла вщент і ремонту не підлягає, він не бере цього інциденту близько до серця.

Андрій Богдан / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Києві 11 серпня горів автомобіль Tesla, який належить колишньому керівникові Офісу президента України Андрієві Богдану.

  • Джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах розповіли, що машину Богдана підпалили. На дах Tesla поставили сумку з невідомим вмістом.

  • У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

  • Пізніше з'явилося відео моменту підпалу машини Богдана. Камера зафіксувала, як зловмисник підпалює її і тікає з місця злочину.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Словаччина зі скандалом вигнала російських дипломатів за шпигунство: РФ відповіла

У мережі показали на відео "ляп" партії "Слуга народу" з Тищенком перед виборами мера Києва

Людям стріляли в спину, а Тихановська поїхала з країни: все про протести в Білорусі онлайн

Виявлено нові небезпечні наслідки від коронавірусу: він вражає мозок

Протести в Білорусі: Україна, Литва та Польща звернулися до Лукашенка