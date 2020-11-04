Богдан – про майбутнє Зеленського: мені страшно, про другий термін не йдеться

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що Володимира Зеленського на посту глави держави не спіткає доля третього лідера України Віктора Ющенка чи четвертого – Віктора Януковича, який втік у Росію.

За його словами, за нинішнього гаранта Україна скочується навіть "гірше часів Ющенка" і про другий термін президентства говорити не на часі. Такими думками щодо майбутнього Зеленського і держави він поділився в інтерв’ю "УП".

"Я не знаю (чекає майбутнє Ющенка чи Януковича? – Ред). Мені страшно. Якщо чесно, я до нього нормально відношуся, він непогана людина. Йому просто в якийсь момент стало подобатися бути президентом. Вони всі почали ходити, як дурні, говорити про другий термін", – зазначив юрист.

Він підкреслив, мовляв, не знає, чия саме це ідея, проте висловив переконання, що про другий термін президентства Зеленського поки не може бути й мови.

"Ти тільки злітаєш. Ти ще нічого не зробив. В тебе ще нічого не виходить. Який другий термін? Я не думаю, що зараз… він вже думає, як досидіти перший. Кількість відкладених проблем... Конституційний суд. Він її не вирішив, він сказав: "та потом!". От бах, на – їж!" – поділився думкою Богдан.

Він вказав, що нині перед президентом стоїть завдання розв’язати всі "відкладені проблеми", зокрема, пов’язані з Верховною Радою, Кабміном, коронавірусом, економікою країни й війною на Донбасі.

"Тоді, коли ти сильний, ти мав ухвалити рішення. Були обстріли на Донбасі, є поранені. Там зіткнення. Розумієте, кожен день робити вигляд, що цього немає – це смішно. Говорити, що ми забезпечили перемир’я, ми ж всі розуміємо, що там уже не перемир’я?" – висловив переконання ексочільник ОПУ.

Загалом він зазначив, що нині труднощі, які потрібно вирішувати президенту, є в будь-якому українському міністерстві. І загалом у країні існує "проблема на проблемі".

"Внутрішня управлінська вертикаль – це величезна проблема, правоохоронна система – "агромєнна" проблема. Ми скочуємось гірше часів Ющенка", – наголосив Богдан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній голова Офісу президента Андрій Богдан назвав особистим провалом Володимира Зеленського низьку підтримку партії "Слуга народу" на місцевих виборах в Україні .