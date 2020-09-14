Богдан прийшов на допит в ДБР і поспілкувався з журналістами. Відео

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан прийшов на допит в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, перед допитом Богдан відповів на кілька запитань журналістів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сайті ДБР повідомили, що мене викликають щодо моїх заяв в інтерв'ю Дмитру Гордону. Але сама справа, за якою мене викликали, зареєстрована 19 серпня. В той момент інтерв'ю ще не було і не планувалося. А значить, це шахрайство з боку відомства", – заявив він.

Богдан стверджує, що йому невідомо, про що буде допит. "Мені самому цікаво дізнатися деталі", – зазначив ексглава ОП.

Він також повідомив, що буде ходити на всі допити, і не виключив своєї появи в політиці, якщо на це буде запит від українців.

Богдан прибув на допит з великим портфелем vesti.ua

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