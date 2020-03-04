Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що "позов" прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який спочатку з'явився на сайті суду, а потім був вилучений, може бути жартом колишнього глави офісу президента Андрій Богдана.

Своїми даними він поділився на сторінці в Facebook, запевнивши, що інформацію підтвердили джерела.

"Публікація на сайті ОАСК новини про нібито позов Гончарука – це "веселий анекдот у виконанні колишнього глави Офісу президента Андрія Богдана", – зазначив журналіст. За його словами, таким чином Богдан намагається нагадати Зеленському, що "нікуди не подівся".

Богдан пожартував над звільненням Гончарука

Також Бутусов заявив, що у Богдана була можливість провернути таку оборудку – у адвоката нібито є хороші зв'язки в Окружному адмінсуді. "Може поставити все, що захоче", – зазначив журналіст.

"Богдан нагадує Зеленському, що він нікуди не подівся, і що він не в захваті від звільнення тих, кого він особисто просував. Ну і про Окружний адмінсуд тут все ясно. "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути", – написав Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Окружного адміністративного суду Києва увечері 3 березня надійшла заява від нібито Олексія Гончарука про заборону голові Верховної Ради України виносити на розгляд питання про відставку прем'єр-міністра і міністрів Кабміну. Практично відразу сайт перестав працювати і документ зник.

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