Богдан пояснив, чому Зеленський не звільнив Авакова

Глава Офісу президента України Андрій Богдан переконаний, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не має ніякого відношення до корупції і будь-яких схем.

Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню "Українська правда". При цьому він запевнив, що в разі, якщо десь спливуть подібні зв'язки міністра, реакція буде "негайна".

"Якщо такий випадок десь буде продемонстрований і це буде реалістичний випадок, то я думаю, що реакція президента, парламенту, моя, Кабінету міністрів не забариться", – зазначив він.

Арсен Аваков "24"

За словами Богдана, зараз немає передумов вважати, що Аваков є частиною будь-яких негативних явищ.

"Зараз, на сьогоднішній день, є повне перезавантаження влади, і ми не бачимо, я, в усякому разі, навіть ви не бачите в громадському просторі прикладів, що Арсен Аваков є частиною будь-яких негативних явищ, корупції чи ще чогось", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня поточного року Верховна Рада підтримала призначення Авакова на посаду глави МВС четвертий раз поспіль.

Раніше в "Слузі народу" заявили, що перепризначення Авакова було схвалене президентом України Володимиром Зеленським.

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