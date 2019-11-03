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4 листопада • оновлено в 00:17
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Богдан показав "вибиті зуби" після "бійки" з Бакановим: фото

3.6т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента Андрій Богдан черговий раз висміяв чутки про бійку з керівником СБУ Іваном Бакановим.

Богдан оновив фото профілю в Facebook, поставивши оброблений знімок з "наслідками бійки".

Глава ОП показав себе в синцях і з вибитими зубами. При цьому від текстового супроводу свого жарту Богдан утримався.

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Богдан оновив фото профілю в Facebook

Богдан оновив фото профілю в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Надо подписать " С улыбкой по миру". В целом молоток. Так и надо фейки мочить, странно что глава СБУ разбитый кулат не показал )))) было бы круто)
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Mega Death
Mega Death
За будущее Украины можно не переживать. С такими руководителями, страна уж точно станет второй Францией и очень быстро))
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Mega Death, куда нам до вашего Золотова) супермена)))
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