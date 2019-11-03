Богдан показав "вибиті зуби" після "бійки" з Бакановим: фото

Глава Офісу президента Андрій Богдан черговий раз висміяв чутки про бійку з керівником СБУ Іваном Бакановим.
Богдан оновив фото профілю в Facebook, поставивши оброблений знімок з "наслідками бійки".
Глава ОП показав себе в синцях і з вибитими зубами. При цьому від текстового супроводу свого жарту Богдан утримався.
Богдан оновив фото профілю в Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Інформацію про "бійку", в ході якої Баканов нібито вибив зуб Богдану, поширив журналіст Станіслав Речинський. За його словами, "конфлікт" був пов'язаний із призначеннями в Службі безпеки.
Сам Богдан посміявся над чутками про бійку, показавши в мережі свої зуби.
Незабаром в ОП опублікували офіційну заяву, підкресливши, що дані про бійку є фейком.
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