Богдан показав "вибиті зуби" після "бійки" з Бакановим: фото

Інформацію про "бійку", в ході якої Баканов нібито вибив зуб Богдану, поширив журналіст Станіслав Речинський. За його словами, "конфлікт" був пов'язаний із призначеннями в Службі безпеки.

Сам Богдан посміявся над чутками про бійку, показавши в мережі свої зуби.