Богдан розсмішив українців фото на карантині

Дарина Дурова Політика 00:55, 12.04.2020

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан здивував користувачів мережі фото "на карантині".

Знімок адвокат опублікував на своїй сторінці у Facebook у суботу, 11 квітня. На фото, зробленому на вулиці, Богдан позує в обнімку з товаришем. Обидва тримають у руках келихи.

Андрій Богдан
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"Карантин!!!" – підписав фотографію Богдан. Користувачів мережі розвеселив пост.

"А де ж маски?" "Пішли на закусь", "Що карантин із людьми робить", "Для дезінфекції потрібно більше", "У келихах антисептик?" – пишуть у коментарях.

Facebook-сторінка Андрія Богдана
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні ексглава Офісу президента Андрій Богдан вперше показав свою електронну декларацію.

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Політика

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