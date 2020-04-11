"Маски пішли на закуску?" Богдан розсмішив українців фото на карантині

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан здивував користувачів мережі фото "на карантині".

Знімок адвокат опублікував на своїй сторінці у Facebook у суботу, 11 квітня. На фото, зробленому на вулиці, Богдан позує в обнімку з товаришем. Обидва тримають у руках келихи.

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"Карантин!!!" – підписав фотографію Богдан. Користувачів мережі розвеселив пост.

"А де ж маски?" "Пішли на закусь", "Що карантин із людьми робить", "Для дезінфекції потрібно більше", "У келихах антисептик?" – пишуть у коментарях.

Facebook-сторінка Андрія Богдана

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні ексглава Офісу президента Андрій Богдан вперше показав свою електронну декларацію.

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