"Маски пішли на закуску?" Богдан розсмішив українців фото на карантині

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан здивував користувачів мережі фото "на карантині".
Знімок адвокат опублікував на своїй сторінці у Facebook у суботу, 11 квітня. На фото, зробленому на вулиці, Богдан позує в обнімку з товаришем. Обидва тримають у руках келихи.
Андрій Богдан
Рубрика
"Карантин!!!" – підписав фотографію Богдан. Користувачів мережі розвеселив пост.
"А де ж маски?" "Пішли на закусь", "Що карантин із людьми робить", "Для дезінфекції потрібно більше", "У келихах антисептик?" – пишуть у коментарях.
Facebook-сторінка Андрія Богдана
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Коментарі до посту
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні ексглава Офісу президента Андрій Богдан вперше показав свою електронну декларацію.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".