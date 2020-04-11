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12 квітня • оновлено в 01:14
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Богдан розсмішив українців фото на карантині

1.4т
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Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан здивував користувачів мережі фото "на карантині".

Знімок адвокат опублікував на своїй сторінці у Facebook у суботу, 11 квітня. На фото, зробленому на вулиці, Богдан позує в обнімку з товаришем. Обидва тримають у руках келихи.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

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"Карантин!!!" – підписав фотографію Богдан. Користувачів мережі розвеселив пост.

"А де ж маски?" "Пішли на закусь", "Що карантин із людьми робить", "Для дезінфекції потрібно більше", "У келихах антисептик?" – пишуть у коментарях.

"Маски пішли на закуску?" Богдан розсмішив українців фото на карантині

Facebook-сторінка Андрія Богдана

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні ексглава Офісу президента Андрій Богдан вперше показав свою електронну декларацію.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
політика карантин соцмережі Офіс президента фотографии
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