Відставка Богдана: ЗМІ оприлюднили документ, ОП спростував

У ЗМІ з'явилася інформація, що глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан написав заяву про відставку.

Відповідний документ був опублікований у четвер, 1 серпня, theБабель, проте офіційного підтвердження інформації його відходу немає (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням", – вказав Богдан у заяві, яку нібито подав Зеленському.

Андрій Богдан 5 канал

Примітно, що на заяві, яку розповсюдили в мережі, немає ні дати, ні підпису Богдана.

Заява Богдана theБабель

Інформацію про те, що глава ОП подав у відставку, повідомили також власні джерела "Інтерфакс-Україна". Про те, що відхід Богдана з посади підтвердив співрозмовник в Офісі президента, пише й "Українська правда".

При цьому, заступник Богдана Руслан Рябошапка в коментарі телеканалу "Наш" спростував інформацію про те, що глава ОП подав у відставку.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук також заявив, що не чув про ймовірну відставку Богдана.

Із початку президентської кампанії Богдан став юридичним радником тоді ще кандидата на пост глави держави Володимира Зеленського.

Андрій Богдан Ukranews

21 травня новообраний президент Зеленський призначив своїм указом Богдана главою Адміністрації президента України, незабаром реорганізованої в Офіс президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Призначення Богдана викликало гучний скандал через звинувачення в тому, що він не може перебувати на держслужбі відповідно до закону про люстрацію.

Богдан заявляв, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

У свою чергу заступник глави АП Руслан Рябошапка заявив, що президент України Володимир Зеленський звільнить Богдана з посади глави Адміністрації президента, якщо Конституційний суд визнає, що закон про люстрацію відповідає Конституції.

Неурядова організація "Громадський люстраційній комітет" подала позов проти президента України Володимира Зеленського з вимогою скасувати указ про призначення юриста Андрія Богдана главою своєї Адміністрації.

Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом про неправомірність призначення Андрія Богдана.

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