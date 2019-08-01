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Відставка Богдана: ЗМІ оприлюднили документ, ОП спростував

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У ЗМІ з'явилася інформація, що глава Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан написав заяву про відставку.

Відповідний документ був опублікований у четвер, 1 серпня, theБабель, проте офіційного підтвердження інформації його відходу немає (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням", – вказав Богдан у заяві, яку нібито подав Зеленському.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

5 канал

Примітно, що на заяві, яку розповсюдили в мережі, немає ні дати, ні підпису Богдана.

Заява Богдана

Заява Богдана

theБабель

Інформацію про те, що глава ОП подав у відставку, повідомили також власні джерела "Інтерфакс-Україна". Про те, що відхід Богдана з посади підтвердив співрозмовник в Офісі президента, пише й "Українська правда".

При цьому, заступник Богдана Руслан Рябошапка в коментарі телеканалу "Наш" спростував інформацію про те, що глава ОП подав у відставку.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук також заявив, що не чув про ймовірну відставку Богдана.

Із початку президентської кампанії Богдан став юридичним радником тоді ще кандидата на пост глави держави Володимира Зеленського.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

Ukranews

21 травня новообраний президент Зеленський призначив своїм указом Богдана главою Адміністрації президента України, незабаром реорганізованої в Офіс президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Яковлев Михаил
Яковлев Михаил
Всю шваль зелену - "за борт" держави!!
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Vera Grabovska
Vera Grabovska
А у ЗЕлебобиков снова Порошенко виноват , идиоты тупоголовые ! Кому что не понятно , этому деятелю БЕндеру (богдану ) готовят должность повыше, поэтому и написал заяву , ну написал это громко сказано , накалякал , ха ха ,так что не скулите ЗЕлебобики !
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Богдан переходит на должность и.о.президента.
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