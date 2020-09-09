Богдан підтвердив спецоперацію щодо "вагнерівців": зірвали за дзвінком з найближчого оточення Зеленського

Колишній глава Офісу президента України (ОП) Андрій Богдан підтвердив інформацію про проведення і зрив спецоперації з виманювання "вагнерівців" до України.

Про операцію українських спецслужб Богдан розповів 9 вересня в інтерв'ю на YouTube-каналі "У гостях у Гордона". Він підтвердив, що вона готувалася спільно з США.

На питання про те, чи відповідає дійсності версія журналіста Юрія Бутусова, який звинуватив у зриві спецоперації главу ОП Андрія Єрмака, Богдан відповів, що це "стовідсоткова правда".

"Все правда. Там навіть гірше", – сказав він.

За його словами, для достовірності в Венесуелі спецслужбами була створена справжня фірма, куди і найняли "вагнерівців".

"Наскільки я чув, я можу помилятися, була створена фірма, набраний персонал, поїхали люди працювати на вишки, вони реально їх охороняли. Це не просто якась казка була. Більше року ця спецоперація була суперсекретна і суперсерйозна. Її зруйнував один телефонний дзвінок , і людина, яка його вчинила, зізналася, що зробила цей телефонний дзвінок", – сказав ексглава ОП.

Однак він відмовився назвати ім'я людини, яка здійснила дзвінок. На уточнююче запитання, з чи близького оточення президента ця людина, Богдан підкреслю, що "з найближчого", вочевидь натякаючи на нинішнього главу ОП Єрмака.

"Хто це? Це розповість прокурор у цій справі. Дуже скоро. Я знаю, що був дзвінок, Знаю, хто дзвонив і куди дзвонив. Це обов'язково спливе колись", – сказав він.

Також він зазначив, що йому хочеться вірити в непричетність Зеленського до зриву операції.

"Це дуже складно, що він знав, що не знав, що вони йому сказали або не сказали. Я б точно сказав. У президента були страхи, що станеться, якщо ми посадимо літак, а у нас перемир'я. Перемир'я для нього – найголовніший запит. Вибори ж скоро", – повідомив Богдан.

Він уточнив, що Зеленський до зриву спецоперації просив її перенести на пару днів.

"Але один маленький дзвіночок – і все", – резюмував колишній глава ОП.

На питання про 13 пунктів, які нібито пообіцяв виконати нинішній глава ОП Андрій Єрмак росіянам, Богдан відповів, що цього документа не бачив.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадка про нього. Там чи то 12, чи то 13 пунктів. У це вірять усі іноземні спецслужби. Це якийсь алгоритм дій: ми вам кораблі – ви нам воду в Крим, ми вам полонених – ви нам пряме авіасполучення, ми вам 3 мільярди доларів за рішенням суду – а ви нам ... щось ", – сказав Богдан.

Також він зазначив, що найбільший вплив на президента і ОП має нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.

"Він користується довірою суспільства, довірою менеджменту Офісу президента і самого президента", – заявив колишній глава ОП

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