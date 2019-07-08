ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Богдан Петренко
Богдан Петренко
Всі статті автора

Чи потрібен нам діалог з росіянами?

3.5т

Зараз, коли проходить емоційне сприйняття ідеї про медіаміст, ми маємо можливість задуматись над тим, чи потрібен нам діалог з росіянами? Відповідь очевидна – так. Але як і у випадку "ми за мир в Україні", який підтримує більшість, проблеми криються в деталях.

Новини
Телемост с Россией – спецоперация Кремля

Перше. Всім і так зрозуміло, що телеміст – це засіб непрямої агітації за Опозиційну платформу "За життя". У червні 2019 року соцдослідження "Рейтингу" показало, що 27% українців не вважають Росію агресором. Тому перспективи електорального росту у проросійських партій є. Кожен четвертий українець. І якщо є ресурси до зростання електоральної бази проросійської ОП "ЗЖ", то це вже питання до інформаційної політики, що проводилась/проводиться під час російсько-української війни. І як так вийшло, що Кремль може контролювати чотири головних інформаційних канали в Україні, і це навіть не межа розширення? Хоча є питання і до цієї – чому голову проросійський режим почав різко піднімати при вас?

Новини
Телемост с "Россией-24": не доводите людей до греха, будет больно

Перше з половиною. Навряд чи телеміст змінить розуміння у самих українців хто справжній ворог/друг до виборів. Він змінить лише відсоткове співвідношення серед партій. Але в перспективі – це як вікно Овертона у поширенні ідеї капітуляції. Вікно буде вже відкрите не на провітрювання, а навстіж. Чи здатна буде нова влада заборонити проведення такого медіамосту і тим самим електорально постраждати з проросійського боку?

Друге. Дивно, що про діалог говоритимуть два різних за формою власності, але однакові за контролем телеканали. Державний у Росії та приватний в Україні. Обидва контролюються Кремлем. Там що будуть обговорювати полонених моряків, яких не РФ не хоче повертати? Чи звучатиме вимога вивести свої війська з Донбасу та Криму? Я вже бачу сльозні сюжети про розділені війною сім’ї та вимоги діалогу. Тема переслідування за мовною ознакою (при тому, що в самій передачі і одні, і інші будуть розмовляти "переслідуваною" мовою). Дві-три репліки від "патріотичних неадекватів" в Україні і можливо одна від "опозиції" в Росії. Причому останнє - від людей, в яких на обличчі написано, що вони не заслуговують на довіру. Але вони потрібні, щоб сформувати видимість об’єктивності. Результат – меседж про те, що кордони і до цього були штучними, треба говорити, а не стріляти, один народ дві країни. Власне "слова" і "сценарії" вже написані й роздані.

Новини
Л*шары на Западе, а не в России

Друге з половиною. Варіант заблокувати подібний діалог з боку "обуреної громадськості" теж зіграє на користь ОП "За життя". Типу зірвати телеміст димовими шашками, перерубаною електрикою чи взагалі закиданням гранатами. Так, це підніме і рейтинг тих, хто закидає, і тих, кого закидають. Тільки в різних електоральних нішах. Саме тому, цей варіант і найбільш вірогідний.

Що може зробити нова влада в цій ситуації? Це – перехопити ідею і запропонувати такий діалог на рівні державних каналі. Завести на телеміст випадкових людей, а вони вже й самі покажуть, що діалог не можливий. Ми на різних полюсах у сприйнятті дійсності. Не можливий до того часу, доки не почнуться справжні мирні та інтеграційні процеси на Сході. До того часу, доки Кремль не піде з нашої території.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Богдан ПетренкоБогдан Петренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
5
Смішно
21
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пора мочить путЕна в сортире!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
С серийным убийцей не разговаривают
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel