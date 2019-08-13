Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Богдан отримав від Зеленського нову посаду: що відомо

1.3т Читати матеріал російською

Глава держави Володимир Зеленський змінив склад Комісії державних нагород та геральдики і призначив його керівником главу Офісу президента Андрія Богдана.

Згідно з указом №595/2019 від 13 серпня 2019 року, чисельність комісії скоротилася з 21 до 14 осіб.

Зі складу даної Комісії були виключені: ексглава Адміністрації президента Ігор Райнін (був головою комісії), колишні радники президента Юрій Бірюков, Юрій Богуцький та Ростислав Павленко, журналіст Віталій Гайдукевич, народні депутати Верховної Ради 8-го скликання Ігор Гринів, Тетяна Ричкова, (фракція "Блок Петра Порошенко").

Новини
"Скачав з інтернету": у Зеленського безглуздо пояснили "відставку" Богдана

Іще були відсторонені міністр інформаційної політики України Юрій Стець та міністр у справах ветеранів Ірина Фриз, а також мистецтвознавець, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Федорук.

Також у комісію під керівництвом Богдана увійшли член Ради волонтерів при Міноборони Олександр Мацько, координатор Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко, керівник Головного управління з питань військової безпеки директорату з питань національної безпеки і оборони Офісу президента України Олексій Покотило.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня, в мережі з'явилася заява, в якому глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан нібито попросив звільнити його з посади

Пізніше Зеленський заявив, що вже звільнив Андрія Богдана з посади глави Адміністрації президента.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...