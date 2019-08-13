Богдан отримав від Зеленського нову посаду: що відомо

Глава держави Володимир Зеленський змінив склад Комісії державних нагород та геральдики і призначив його керівником главу Офісу президента Андрія Богдана.

Згідно з указом №595/2019 від 13 серпня 2019 року, чисельність комісії скоротилася з 21 до 14 осіб.

Зі складу даної Комісії були виключені: ексглава Адміністрації президента Ігор Райнін (був головою комісії), колишні радники президента Юрій Бірюков, Юрій Богуцький та Ростислав Павленко, журналіст Віталій Гайдукевич, народні депутати Верховної Ради 8-го скликання Ігор Гринів, Тетяна Ричкова, (фракція "Блок Петра Порошенко").

Іще були відсторонені міністр інформаційної політики України Юрій Стець та міністр у справах ветеранів Ірина Фриз, а також мистецтвознавець, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Федорук.

Також у комісію під керівництвом Богдана увійшли член Ради волонтерів при Міноборони Олександр Мацько, координатор Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко, керівник Головного управління з питань військової безпеки директорату з питань національної безпеки і оборони Офісу президента України Олексій Покотило.

Андрій Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серпня, в мережі з'явилася заява, в якому глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан нібито попросив звільнити його з посади

Пізніше Зеленський заявив, що вже звільнив Андрія Богдана з посади глави Адміністрації президента.

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