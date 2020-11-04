Богдан назвав результат "Слуги народу" на місцевих виборах особистим провалом Зеленського

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан назвав низьку підтримку партії "Слуга народу" на місцевих виборах в Україні особистим провалом Володимира Зеленського.

Богдан вважає, що голова держави неправильно побудував систему координат виборчого штабу. Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На думку колишнього глави ОП, програш означає зниження легітимності влади та довіри народу до неї. Він зазначив, що катастрофи в цьому немає, але є розуміння, що той курс, який було обрано – неправильний.

"Він призведе до того, що знижуються твої рейтинги. Треба робити висновки, треба, звичайно, покарати винних. Наскільки я розумію, винних карати не будуть, а як завжди, їх нагородять, а тих людей, які дійсно працювали – зараз будуть карати" , – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що оточення президента Володимира Зеленського знало про підготовку скандального рішення Конституційного суду щодо антикорупційних положень.