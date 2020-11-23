Богдан назвав бажаного наступника Путіна

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
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Богдан вибрав Собяніна наступником Путіна

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан вважає мера Москви Сергія Собяніна кращим наступником Володимира Путіна на посту президента РФ.

В рамках інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак Богдан взяв участь у "супер грі" по вибору наступника Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У фінал гри вийшли Собянін і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, з яких Богдан вибрав Собяніна.

"Мер міста – це людина, у якої немає силовиків у прямому підпорядкуванні. Її робота – це економіка, бізнес, порядок, ремонти. Це людина, яка професійно займається державним управлінням", – пояснив він свій вибір.

За словами Богдана, на посту президента Собянін буде займатися тим же, але з масштабуванням на всю країну.

"Коли він буде займатися ремонтом країни, фінансами, бізнесом, у нього не буде думок витрачати гроші на безглузду війну", – підкреслив ексглава ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан звернувся до Путіна через війну на Донбасі.

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