Богдан назвав бажаного наступника Путіна
Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан вважає мера Москви Сергія Собяніна кращим наступником Володимира Путіна на посту президента РФ.
В рамках інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак Богдан взяв участь у "супер грі" по вибору наступника Путіна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
У фінал гри вийшли Собянін і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, з яких Богдан вибрав Собяніна.
"Мер міста – це людина, у якої немає силовиків у прямому підпорядкуванні. Її робота – це економіка, бізнес, порядок, ремонти. Це людина, яка професійно займається державним управлінням", – пояснив він свій вибір.
За словами Богдана, на посту президента Собянін буде займатися тим же, але з масштабуванням на всю країну.
"Коли він буде займатися ремонтом країни, фінансами, бізнесом, у нього не буде думок витрачати гроші на безглузду війну", – підкреслив ексглава ОПУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Богдан звернувся до Путіна через війну на Донбасі.