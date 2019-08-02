Богдан іде? Що стоїть за заявою глави Офісу президента

Несподівана заява про нібито відставку глави Офісу президента Андрія Богдана, опублікована в ЗМІ, викликала фурор і нерозуміння серед українців. Але пізніше інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський, повідомивши, що заява цілком реальна.

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У ЗМІ опублікували заяву глави Офісу президента Андрія Богдана нібито про його відставку.

Справжність документа підтвердив президент Володимир Зеленський.

У звільненні Богдана зацікавлені в США.

"Прошу звільнити за власним бажанням з моменту бажання"

Першими заяву про звільнення Андрія Богдана опублікувало видання "Інтерфакс-Україна". Посилаючись на власні джерела в Офісі президента там повідомили, що Богдан написав заяву на звільнення. Інформація миттєво розлетілася по всіх ЗМІ.

Зокрема, журналісти theБабель і "Нового времени" зателефонували для отримання коментаря одному із заступників глави Офісу президента. Ймовірно, Кирилу Тимошенку, який і надав їм фотографію нібито заяви Богдана.

Заява Богдана theБабель

Після публікації заяви інші ЗМІ підхопили інформацію і також почали посилатися на джерела в Офісі президента, паралельно набираючи інших заступників глави Офісу. Правда, чітких підтверджень цієї новини не було. Так, заступник голови ОП Руслан Рябошапка на телефонний дзвінок телеканалу "НАШ" відповів, що інформація повністю не відповідає дійсності.

Інформаційний вакуум зберігся до ранку п'ятниці й частково розвіяв його президент Володимир Зеленський. "Такі заяви написали всі в моїй команді: ми не тримаємося за місця. Коли прийде час, я її підпишу", – повідомив він журналістам, зазначивши, що може показати й інші заяви всіх членів команди.

Відреагував на документ і Андрій Богдан. "Заяву писав, всі писали. Як вона з'явилася в інтернеті, не знаю. Може, журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб", – сказав він.

Андрій Богдан

Тому оцінювати ситуацію з неоднозначною публікацією документа про звільнення можна як гру всередині Офісу президента. Поки ж Богдан, судячи з усього, на своїй посаді залишається. Хоча певні передумови для можливої відставки все ж є. Адже останнім часом глава ОП був пов'язаний одразу з декількома скандалами.

Проблеми зі США

Найголовнішим противником на призначення Богдана на посаду глави тоді ще АП виступали в США. Як відомо, чиновник раніше був юристом українського олігарха Ігоря Коломойського, проти якого в Штатах зараз ведеться розслідування.

Ігор Коломойський LIGA.net

Разом із його бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим Коломойського підозрюють у порушенні спеціального федерального закону про організації, які діють під впливом рекету й корупції. А також у нанесенні збитків банку й легалізації на території США сотень мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, змові, незаконному збагаченні.

Ще до призначення Богдана від цієї ідеї Зеленського відмовляв спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Експосол США в Україні Джон Гербст говорив, що людина Коломойського на посаді глави Офісу президента викликає багато запитань.

А особистий адвокат американського президента Дональда Трампа і ексмер Нью-Йорка Рудольф Джуліані зазначив, що "не радив би президенту Зеленському оточувати себе людьми, пов'язаними з кримінальним олігархом. Він, навпаки, повинен зосередитися на боротьбі з корупцією, адже тому його й обрали українці".

Крім того, низка ЗМІ пише про те, що відставка Богдана є основною умовою зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.

Конфлікт із Кличком

Уже декілька тижнів українці з цікавістю спостерігають за відкритим протистоянням Богдана з головою КМДА і мером Києва Віталієм Кличком. Перший вимагає звільнити Кличка з посади голови Київської держадміністрації через нібито корупцію і його нездатність контролювати ситуацію в Києві.

Віталій Кличко і Андрій Богдан

Другий же заперечує всі звинувачення Богдана і вимагає від нього надати докази в його корупційній діяльності, якщо такі є, правоохоронним органам.

У кінці липня Кличко провів зустріч із ексмером Нью-Йорка Рудольфом Джуліані і заручився його безпосередньою підтримкою, що теж іде не на руку Богдану.

Новини Кличко вимагає від НАБУ почати кримінальне провадження щодо заяв Богдана

За попередньою інформацією, глава ОП лобіює на посаду голови КМДА гендиректора холдингу 1+1 media Олександра Ткаченка. Однак у президентській партії "Слуга народу" також є своя лобі група, яка виступає проти звільнення Кличка у зв'язку з тим, що це може викликати суспільний резонанс.

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