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29 жовтня • оновлено в 09:33
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"У нас різні погляди": Богдан розповів про взаємини з Коломойським

1.4т Читати матеріал російською

Керівник Офісу президента, колишній адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан розповів, що його погляди багато в чому не збігаються з поглядами ексклієнта.

Зокрема як приклад він навів ставлення до подій у Верховній Раді. "Так, у нас є різні погляди на різні події, які відбуваються у парламенті, наприклад. Іноді наші погляди збігаються. Але в будь-якому разі не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський", – сказав він у інтерв'ю "УП".

При цьому глава ОП наголосив, що не може оцінити його взаємини з Коломойським як напружені чи ненапружені.

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Андрій Бондан

Андрій Бондан

"УП"

Водночас, Богдан не заперечує, що іноді все ж продовжує спілкуватися з колишнім клієнтом.

Крім того, в інтерв'ю пролунала фраза про ПриватБанк. На запитання, чи правда, що він абстрагувався від вирішення цієї проблеми, Богдан відповів: "Я, так, відмежувався від інформаційних потоків і не причетний до ухвалення будь-яких рішень щодо Привату".

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме тема ПриватБанку, за інформацією ЗМІ, стала причиною погіршення взаємин між Богданом і Коломойським. Зокрема під час зустрічі з послами країн G-7 глава ОП публічно підтвердив повідомлення про те, що Приват Коломойському не повернуть.

"Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам", сказав він тоді.

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський Ігор Коломойський
Місце
Україна
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