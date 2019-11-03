"Тисне, не допускає критики": розкрито нову інформацію про конфлікт Богдана і Баканова

В Офісі президента відбулася нарада з питання ефективності дій СБУ, зокрема Головного слідчого управління, за участю глави України Володимира Зеленського.

Про це заявив журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела. Повідомляється, що глава Служби безпеки Іван Баканов нібито має намір звільнити Владислава Бухарєва з посади першого заступника голови СБУ – начальника головного управління "К".

Під час наради, як пише журналіст, бійки з главою Офісу президента Андрієм Богданом не було, "були різкі оцінки, але голос не підвищувався, загального рішення ніхто не прийняв".

"Стосунки Баканова з Богданом дійсно можна охарактеризувати як досить проблемні. Богдан тисне, глава СБУ не допускає будь-якої критики будь-яких дій із боку глави ОП, які він розцінює як втручання у свої справи і свої повноваження", – заявив він.

Іван Баканов і Андрій Богдан Колаж

"Мені нічого не відомо про звільнення. Думаю, що про кадрові рішення, якщо вони насправді є, мені б повідомили під час особистої зустрічі. Я – військовослужбовець, у мене не політична посада, і я повинен підкорятися наказам.

Моя совість чиста – за два місяці в главку "К" вся моя робота і її результати на увазі. Жодних претензій, службових розслідувань, кримінальних справ проти моїх співробітників за час мого перебування на посаді не було, немає навіть критики в соціальних мережах, до жодних скандалів або інтриг я не причетний", – прокоментував можливе зняття з посади сам Бухарєв.

Бутусов зі свого боку пише, що на різних рівнях і кулуарно вже нібито обговорюються "заміни інших заступників голови СБУ – Дублика, Карпенка, Баранецького, але реальних кадрових рішень на сьогодні немає".

Владислав Бухарєв ракурс

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформацію про "бійку", в ході якої Баканов нібито вибив зуб Богдану, поширив журналіст Станіслав Речинський. За його словами, "конфлікт" був пов'язаний із призначеннями в Службі безпеки. Сам Богдан посміявся над чутками про бійку, показавши в мережі свої зуби.

Незабаром в ОП опублікували офіційну заяву, підкресливши, що дані про бійку є фейком.

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