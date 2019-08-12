Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Богдан Хмельницький
Богдан Хмельницький
Адвокат, координатор ГО "Стоп корупції" Всі статті автора

“Тесла” вчителя Голобородька

18.8т

Минулотижневі мої роздуми про врегулювання розмитнення б/у авто з Європи (яке Зе-команда намагається знову відтермінувати, бо не придумала, що з ним робити) викликали жваве читацьке обговорення. Я справді вражений таким інтересом і до суспільно важливих питань, і до моєї скромної особистості.

Я не Уляна Супрун, але попереджаю: забагато часу, проведеного в інтернет-битвах, може пошкодити Ваш зір та підвищити артеріальний тиск. З турботою про здоров'я шановних читачів, тему євробляхерства більше не чіпатиму.

Новини
Автосмітник Європи

Поговоримо про хороше. Про електрокари.

Експрес-закон за 41 день

В. Зеленський 6 серпня підписав закон про пільги для електромобілів. Його проект був поданий до Верховної Ради 27 червня цього року, а отже, увесь цикл (розгляд профільним комітетом, розгляд ВР, прийняття у першому читанні, розгляд Президентом) пройшов, у порівнянні з іншими суспільно важливими законопроектами, казково швидко - всього за 41 день.

Заходи на підтримку екологічних автівок, які діятимуть з січня 2020 року, включають у себе: окремі еко-номери зеленого кольору і окремі умови для паркування, які прирівняють електрокари у правах до автомобілів осіб із особливими потребами.

Коротше кажучи - усіх “простих смертних” водіїв, які незаконно запаркувалися на місця з позначкою “Для електромобілів”, чекає штраф у розмірі 20-30 неоподаткованих мінімумів (340-510 грн).

Начебто популяризація еко-автівок з гідною державною підтримкою - це непогана тема. Нульовий ПДВ при розмитненні електромобілів ухвалили ще у листопаді 2018 (після чого продажі в Україні протягом 2019 року виросли на 53% - динаміка більша, ніж у Франції та Канаді). Дорогого бензину не “жеруть” зовсім, тож електричні двигуни бережуть наш гаманець і наше повітря, не годують Путіна, світову нафтомафію і українських олігархів, що “сидять” на трубах.

Єдина проблема: щойно прийнятий законопроект не має жодного стосунку до “сприяння поширенню автомобілів з електроприводом”. Там немає нічого про підвищення доступності електромобілів для населення. Ані про пільгове кредитування чи лізинг. Ані про державні закупівлі найпростіших електричних “Ніссанів” замість броньованих “Мерсів” для народних слуг (плюс обладнання державним коштом паркомісць та зарядних станцій для них). Ані, врешті-решт, про те, хто і скільки платитиме за електрику під час заряджання інноваційного дива. І що найцікавіше - навіть про розвиток інфраструктури зарядних пристроїв для електрокарів зазначено тільки у назві закону! Я тричі перечитав його текст - убийте мене, не знайшов, де саме він сприятиме розширенню мережі зарядних станцій.

Під спеціально обладнаними паркомісцями закон має на увазі - вгадайте, що? Намалювати нові дорожні знаки “Для електромобілів”, “Крім електромобілів”, “Станція зарядки електромобілів”.

Новини
Піратська “тисяча”. Чи буде суд “Adobe проти Нацбанку України”

Хто платить за задоволення?

Місяцем раніше новообраний президент Зеленський записав відео, присвячене завершенню парламентської кампанії, у стилі “свого хлопця” - за кермом автомобіля.

“Tesla Model X”, - здогадалися користувачі соцмереж. “Незадекларована”, - здогадалися найбільш в’їдливі користувачі соцмереж. “Чи то забувся, чи то позичив у Богдана” - не забарилися з сенсаціями журналісти.

Нова команда особливо й не приховує, що усією дружною компанією полюбляє дорогі задоволення - автомобільчик Ілона Маска і цифру “95” у номерних знаках. “Тесла” є і в Андрія Богдана (цілих дві), і в Сергія Штепи. Керівник ОП в телеефірі сам із задоволенням показав свою електричну красуню. І навіть відверто зізнався, що “Тесли” для нього - все одно, що техніка Apple (себто - американське, трендове, інстаграмне, і головне, дороге).

Новини
Антипедофільський закон злили

Щодо всього українського народу - у мережі можна знайти Топ-5 електрокарів, які купувалися цього року найчастіше:

  1. Nissan Leaf – від 15 800 євро

  2. Tesla Model S – від 53 000 доларів

  3. BMW i3 – від 18 500 доларів

  4. Fiat 500e - від 13 700 доларів

  5. Renault Zoe – від 10 500 євро.

Неозброєним оком видно різницю в ціні між “айфоном” від американського автопрому та іншими електрокарами. І це - найпростіша модель. На фаворитку “95 Кварталу” Tesla Model X ціни коливаються у межах 132 000 - 142 000 доларів.

А може, повіримо на слово рекламі, яка запевняє, що еко-тачка окупиться за кілька років?

Зазвичай наводять вартість заряджання електрокара - 25-35 гривень на 100 км (проти 300 з гаком - для бензинових двигунів). Оптимісти, однак, скромно замовчують, що зарядити електрокар сьогодні в Україні - ще те завдання. Саме нерозвиненість інфраструктури зарядних станцій називають однією з ключових причин, чому українці вперто не розуміють вигідності цього придбання.

Навіть у безкоштовну зарядку при великих ТЦ та офісних будівлях потрібно закладати вартість паркування - від 15 грн/год. “Заповнення баку” триває кілька годин. І не забудьте запастись на цей час попкорном і добрими фільмами - доведеться пильнувати, щоб не вкрали ваш кабель.

Домашнє заряджання у мережі з перемінним струмом - це варіант зручний і найдешевший (особливо якщо у вас двозонний лічильник), але… Доведеться вкласти 750-900 євро у власну зарядну станцію. Або принаймні, у трифазну розетку, яка коштує дешевше, але не вирішує проблеми тривалої зарядки, ризиків для електромережі та передчасного зносу акумулятора.

Новини
Чарівна паличка для зниження тарифів

Кому що болить

Отже, закон - не про те, щоб українцям цікавіше було купувати електрокари, аніж підлатаний поляками євромотлох.

Це закон про те, як змусити українців поступатися паркомісцем конкретним хлопцям. Що таке “хороший понт дороже дєнєг”, ми всі добре пам'ятаємо ще з буремних 90-х. А екстремальне проведення через Верховну Раду - це вже понт-кураж. Як “95” у номерах, тільки на порядок крутіше.

Певно, саме так бідний вчитель Голобородько і уявляв собі свою “державу в смартфоні”, перевіряючи зошити довгими зимовими вечорами.

Що він ще собі нафантазував - дізнаємося, коли хлопці остаточно зрозуміють, що їм все можна.

P.S. Підписавши закон про електрокари, Зеленський вирушив з візитом до Туреччини. Там він ще раз запевнив, що мріє повернути до України азартні ігри. Відкриття казино в 5-зіркових готелях Причорномор'я, легалізація “маріванни” та проституції - саме так Зе-команда збирається піднімати туризм в Україні, і це давно не новина.

P.P.S. Цього року Одещина тихенько про… втратила ласий шмат туристичного пирога, який свого часу відхопила в окупованого Криму. Це фестиваль Jazz Koktebel - потужний український джазовий бренд для музикантів і меломанів з усього світу. Вперше за історію існування заходи проведуть не біля моря, а на більш скромних майданчиках Києва. Причина - брак коштів та бодай якоїсь чиновницької підтримки. У Чорноморську не змогли навіть підлатати санаторний комплекс, щоб приймати величезну кількість гостей. Так само “відморозилися” від джазу й інші курортні точки Одеської області.

Цей старий перевірений спосіб втрачати туристичні потоки Чорноморськ застосував цього літа ще двічі. З міста пішли Avator Yoga Fest та конференція Jazz Do It.

Бо ж, зрозуміло, “захисникам туризму” про джаз і про еко-тренди незрозуміло. Даєш “Лас Вегас”, шльондр й ексклюзивні паркомісця для понтових “Тесл”, бо нема де простому вчителеві й розслабитися.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Богдан Хмельницький Богдан Хмельницький
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
55
22
Смішно
53
Цікаво
119
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Так на момент цього літа - одеських чиновників обирала стара команда і люди на попередніх місцевих виборах 2015. Чи Зе повинен був їх у перший же ж день всіх змінити...хех...навіть обраних на виборах??
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Зе - це просто падлюка! (с)
Показати коментар повністю
Відповісти
8
0
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Кацaп Кацaпыч, сказав петябот вжаренный в сраку.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
А Вы не в курсе, господин Хмельницкий,что в абсолютно всех странах ЕС огромные преференции электромобилям?В некоторых странах есть программы с конкретными сроками, например,по переходу всего общественного транспорта на электрику.А Украина задекларировала своё стремление в Европу.И связывать подачи сего законопроекта с наличием электрокаров у некоторых членов команды Зеленского,мягко говоря,глупо и смешно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
9
2 з 7 відповідей | показати всі
Gordon Yury
Gordon Yury
Тарас Бор, это не я, а ты стараешься казаться умным. Однако умение жонглировать словами ума не прибавляет. Кстати, твой опус в прошедшем времени что должен означать? Делайте уже что нибудь, а то жалко смотреть, как вы уничтожаете УКРАИНУ, превращая ее в эстраду, предназначенную для того, чтобы удовлетворять московитов. Они даже здесь, на ОБОЗРЕВАТЕЛЕ, уже в открытую смеются над вами, а заодно и над всеми гражданами УКРАИНЫ. И заметь - не ненавидят, а издеваются, чувствуя себя хозяевами положения. Разве ты этого хотел? Не придется ли тебе, как в 2014 пожалеть о своем выборе? Или уже жалеешь, но стараешься сохранить хорошую мину при плохой игре? Видишь сколько вопросов накопилось и уверяю тебя, что с каждым днем их будет все больше!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Gordon Yury,я считаю,Юрик,и при том небезосновательно,что ты пытаешься казаться умнее,чем есть.Ты спросил о "евробляхах" в ЕС,я ответил.А всю эту возню у нас с авто на иностранной регистрации создали исключительно власти.Введите адекватную стоимость растаможки,а затем дрючте по полной за нарушения.Звиздите о защите экологии -- запретите ввоз авто ниже "евро 3".Звиздите о "евроавтохламе" -- проводите РЕАЛЬНЫЙ техосмотр растамаживаемых автомобилей.А у нас хотят и проблему решись,и значительно наполнить госбюджет за счёт решения проблемы.А ведь из опыта в странах,где уменьшали ставки налогообложения,налоговые поступления вырастали.Вроде как бы парадоксально,но не совсем.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...