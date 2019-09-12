Головна Новини
13 вересня • оновлено в 01:56
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Богдан Буткевич
Богдан Буткевич
Журналіст Всі статті автора

Зе-команда борзіє не по днях, а по годинах

6.4т

Бачу як борзіє не по днях, а буквально по годинах Зе-команда в Раді. На тлі того, що відбувається в парламенті, Чечетов - це просто містер Легітимність.

При всьому моєму, м'яко кажучи, критичному ставленні до Порошенка та його команди, але сьогоднішнє рішення Регламентного комітету щодо Ірина Геращенко по відстороненню її від сесійних засідань на 5 днів є не просто не законним й тупорилим. Це реальна спроба ввести цензуру. Це задля того треба забрати недоторканість, щоб потім депутат боявся свої погляди висловлювати? І я щось не розумію, чому це за фразу про "зелених чоловічків" депутата можна залишити без права голосу? Це не ви їй мандат дали, а народ України. І ви не маєте жодного права через свої особисті комплекси забирати у неї право на репліку й голос. Я так бачу, у пацантре ейфорія з переходом в стадію ох*їв*ння.

Я вибачаюся, як каже ваш лідер, але депутат має повне право на будь-яке висловлення своєї позиції, якщо вона не ставить під сумнів територіальну цілісність країни, висловлюється державною мовою й не суперечить законодавству. Вам тисячу разів може не подобатися Ірина Геращенко, але її право висловлювати свою точку зору не може забрати ніхто. Й те, що Зе-депутати, граються в ігри в затикання ротів, для них дуже погано закінчиться. Чому?

Новини
Украина имела лидера мирового масштаба, но не поняла этого. Жаль

Бо хай вам, слуги "Слуги народу", не паморочить голову, по-перше, захмарний рейтинг особисто Зеленського. Цей рейтинг на вас не розповсюджується. Навпаки, саме вас будуть спалювати в якості громовідводу у випадку проблем. Типу, цар - хороший, бояри - погани, стара схема, угу.

По-друге - українці як швидко закохуються, так само швидко й розлюблюють. Й по-третє - найголовніше. Якщо почнеться замєс, то ніякі рейтинги не врятують. А я щось не бачу людей, готових захищати нинішню владу навіть у формі старої доброї тітушні. Зате бачу, як люди так швидко втратили голову від влади, що це добром не закінчиться.

Так що не борзійте, Зе-пані та Зе-панове. У вас і так повна влада. Майте повагу до самих себе, якщо до опонентів її мати - надскладне завдання для вас.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Богдан Буткевич Богдан Буткевич
Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особи
Ірина Геращенко Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Джерело
Джерело: Facebook Богдана Буткевича
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
8
8
Смішно
52
Цікаво
40
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Хай собі борзіють. Чим більша швидкість, тим скорше їх "...ураган сметет с ладони..."
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Заскулили ссуки!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Попередження - то добре, щоб не перетворити це скликання в попередні з боями, шашками димовими, мегафонами, свистками і тп...Але позбавляти право голосувати в сесійній залі - не мають права, точно перебільшення
Показати коментар повністю
Відповісти
5
2

Блоги / думки

ads pixel