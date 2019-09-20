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21 вересня • оновлено в 01:05
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/ Політика

"Бог забороняє мені": Вакарчук висловився про свій новий концерт з "Океаном Ельзи"

1.6т Читати матеріал російською

Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук не вважає порушенням виступ з "Океаном Ельзи" на концерті в Мінську 20 вересня.

У коментарі "Радіо Свобода" політик заявив, що його виступ не буде оплачуватися.

"Конституція України дозволяє народному депутату займатися творчою діяльністю, а Бог забороняє мені не займатися творчою діяльністю", - заявив Вакарчук.

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"Я не отримую гонорарів і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук перед виборами в парламент виступав в українських містах з концертами, проте заперечував, що це була агітація.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Океан Ельзи
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Все певцы и артисты бесплатно выступают.Зачем им деньги от концертов?Им платят богатые спонсоры-кукловоды!
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Да кто ж тебе сказал, что твоё творчество от Бога? :) Ну а вообще, если, вот, именно Бог гражданину запрещает что-то, гражданину надо бы подлечить голову :)
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