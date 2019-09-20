"Бог забороняє мені": Вакарчук висловився про свій новий концерт з "Океаном Ельзи"

Народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук не вважає порушенням виступ з "Океаном Ельзи" на концерті в Мінську 20 вересня.

У коментарі "Радіо Свобода" політик заявив, що його виступ не буде оплачуватися.

"Конституція України дозволяє народному депутату займатися творчою діяльністю, а Бог забороняє мені не займатися творчою діяльністю", - заявив Вакарчук.

"Я не отримую гонорарів і тих заборонених законом виплат, яких не може мати народний депутат", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук перед виборами в парламент виступав в українських містах з концертами, проте заперечував, що це була агітація.

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