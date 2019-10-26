'Поліграф не пропонувати': ексглава Київської ОДА подав у суд на Дубинського

Колишній глава Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян подав судовий позов проти народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубинського, який назвав його "російським шпигуном".

Про це ексчиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши підтверджуючі фото документа (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні Олександр Дубинський вкотре зробив невдалу спробу здійснити інформаційний тиск на мене. І розповів всім про справу, яку почало розслідувати ДБР нібито проти мене", – написав Бно-Айріян 25 жовтня.

Бно-Айріян подав до суду на Дубинського

Того ж ранку він подав позов до Печерського районного суду Києва про захист честі і гідності.

"Предмет позову дуже простий – спростувати/довести: що я російський шпигун; що я номінований на посаду Москаленком і Кононенком і отримую від них зарплату... Поліграф не пропонувати після фарсу, який ми бачили на всю країну, просто прийдіть до суду і покажіть факти", – додав Бно-Айріян.

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Бно-Айріян подав до суду на Дубинського Facebook Михайла Бно-Айріяна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бно-Айріян подав у відставку 20 жовтня, натякнувши на причину цитатою з твору "Сад Гетсиманський": "Краще померти раз, померти гордо, з незломленою душею, ніж повзати на колінах і вмерти двічі – морально і фізично. Але в першому варіанті ще є шанс взагалі не вмерти".

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