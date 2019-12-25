Бно-Айріян передрік Зеленському нищівної поразки: названо останній шанс

Президент України Володимир Зеленський з командою повинен поміняти регіональну політику, інакше програє місцеві осінні вибори.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" розповів колишній глава Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян.

Він зазначив, що минулі вибори в ОТГ показали, що нинішня влада, яка раніше отримала більше 50% підтримки, виявилася в меншості.

"Вибори будуть восени. Якщо зараз не поміняють регіональну політику, якої немає, якщо не почнуть системно працювати з людьми, вибудовувати нові еліти, працювати з цими главами ОТГ, то президент в дуже короткій перспективі отримає велику електоральну поразку. Саме на місцях. Перша серйозне поразка може бути отримано саме на місцевих виборах. І вибори в ОТГ, які відбулися на цьому тижні, це чітко показали", – пояснив Бно-Айріян.

Ексчиновник додав, що величезна кількість глав ОТГ є не менеджерами, а це "ставленики кланів або бізнесу, який хоче платити податки і сам же ними розпоряджатися".

Володимир Зеленський

"У мене були 22 глави ОТГ, половина з них не менеджери. В Україні ще не сформована зріла управлінська еліта", – підкреслив бно-Айріян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 грудня в Україні пройшли перші місцеві вибори в 86 новостворених ОТГ.

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