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7 грудня • оновлено в 01:59
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Блокує усе: в ОБСЄ розповіли, як Росія протистоїть Україні

1.3т
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Росія блокує спроби держав-учасниць Організації з безпеки і співпраці в Європі зробити заяву Ради міністрів ОБСЄ щодо агресії проти України.

Про це заявив глава місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор за результатами 26-го засідання Ради міністрів у Братиславі, пише "Укрінформ". За його словами, Росія також блокує аналогічні спроби з боку інших країн.

Ілюстрація

Ілюстрація

cambridgeblog.org

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Жодних згадок про Крим: Росія в ОБСЄ влаштувала підлий саботаж проти України

"Сполучені Штати серйозно стурбовані щодо невиконання деякими державами своїх зобов'язань в рамках ОБСЄ. По суті, є тільки одна держава – Росія – яка несе головну відповідальність за нездатність просунутися у виконанні положень Гельсінського заключного акта і Паризької хартії", – заявив посол.

За словами дипломата, Росія не виконує положення Гельсінкського акта, яким по суті були закладені основи ОБСЄ. Прикладами і проявом цього є агресія проти України, Грузії, порушення прав людини та інші злочини.

Це також проявляється і в блокуванні заяви по Україні, оскільки Росія користується принципом консенсусу в Організації. Завдяки цьому, РФ не дає іншим учасникам висловитися і засудити порушення міжнародного порядку, зазначив посол.

"І ми це спостерігаємо щороку тут, на Раді міністрів ОБСЄ. Росія блокує будь-які спроби інших держав-учасників зробити заяву щодо України. Так само Росія блокує будь-які зусилля ОБСЄ щодо створення українсько-російської наглядової місії на кордоні, яка б запобігла перевезенню боєприпасів або незаконної контрабанди через кордон", – заявив Гілмор.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився ОБСЄ на "грубу дискримінацію" російської мови в Україні.

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Автор
Алекс Шухарт
Теги
ОБСЄ Росія - країна-агресор
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