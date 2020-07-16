Блок Кернеса лідирує на виборах до Харківської облради: є шанси пройти ще у 4 партій

Політика 16:07, 16.07.2020

Вибори до Харківської обласної ради можуть виграти 5 політичних сил.

Згідно з результатами опитування, проведеного групою "Рейтинг", Блок Кернеса "Успішний Харків" готові підтримати 30,1% серед тих, хто має намір голосувати і вже визначився.

При цьому за Опозиційну платформу готові проголосувати 22,9% визначених, за "Слугу народу" – 12,7%, за Блок Світличної "Разом!" – 11,5%, а за "Європейську солідарність" – 5,9%.

Не долають 5%-вий бар'єр партія Шарія (4,7%), "Батьківщина" (3,2%), Опозиційний блок (2,8%) і Радикальна партія (1%).

Опитування проводилося 4-12 липня методом інтерв'ю серед 1600 жителів Харківської області старших 18 років. Помилка репрезентативності – не більше 2,4%.

Група "Рейтинг"

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з проектом постанови Верховної Ради, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

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