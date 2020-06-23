Блогер повідомив, скільки платникам податків коштують справи проти Порошенка

Марина Погорілко Політика 23:09, 23.06.2020

Вартість послуг прокурорів, задіяних у розслідуванні так званих "справ" проти п’ятого Президента Петра Порошенка, коштують платникам податків майже 2 мільйона гривень щомісячно. А слідчих ДБР – майже 3 мільйони гривень.

Про це повідомив відомий блогер Андрій Луганський, який проаналізував інформацію про заробітні плати правоохоронців з ОГПУ та ДБР, залучених до понад двох десятків проваджень, та оприлюднив дані на своєму YouTube-каналі. Вони були отримані на основі аналізу декларацій про доходи, які є у публічному доступі, та ухвал суду, де вказані прізвища слідчих і прокурорів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"27 кримінальних справ розслідуються по відношенню до Петра Порошенка – п'ятого Президента України. За моєю інформацією, Генеральна прокуратура задіяла в цих кримінальних справах 41 прокурора, які обходяться нам, лише у вигляді заробітних плат без премій в місяць в 1 962 151 гривню. Що в рік складає 23 545 803 гривні. Державне бюро розслідувань задіяло 54 слідчих, які обходяться нам у вигляді заробітних плат в 2 983 301 гривню. Що в рік складає 35 799 608 гривень", – зазначив Луганський.

Так, підсумував Луганський, за рік, протягом якого тривають переслідування Порошенка, тільки на оплату праці силовиків було витрачено 60 мільйонів гривень платників податків – не враховуючи премій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральна прокурорка Ірина Венедиктова зізналася, хто ініціював провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка про нібито порушення при призначенні Сергія Семочка.

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