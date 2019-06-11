Блогер-мільйонник йде в Раду зі "Слугою народу": хто він

Відомий блогер з дорожньої тематики Олександр Куницький (Zpsanek) буде балотуватися на позачергових виборах у Верховну Раду від партії "Слуга народу".
Його кандидатура значиться в списку за 169-му мажоритарним округом у центрі Харкова. Про це повідомило джерело в команді президента Володимира Зеленського, передає "Страна".
Відзначається, що рішення щодо Куницького було ухвалено в останній момент.
Олександр Куницький
Скріншот з відео
Олександр Куницький (праворуч)
citysite.kh.ua
Куницький – відомий активіст, який спеціалізується на дорожньо-поліцейській тематиці і не раз вступав у сутички з поліцією. На його Youtube-каналі 946 тисяч підписників.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.
Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського в парламент підуть два журналісти телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.
Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили в тому, що він купив собі місце в партії "Слуга народу".
У списки "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, яка збила на смерть п'яного пішохода.
У виборчому списку партії також опинився Дмитро Співак, якого пов'язують із головою політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком.
За мажоритарним округом Дніпропетровської області від "Слуги нарду" балотується СБУшник часів президентства Віктора Януковича Віталій Криворучко.
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