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В Україну може повернутися ще один соратник Януковича – Луценко

1.8т Читати матеріал російською

Соратник екс-президента-втікача Віктора Януковича, колишній віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов восени може зробити спробу повернутися в Україну.

Про це заявив в ефірі ObozTV народний депутат України 8-го скликання від ВО "Батьківщина" Ігор Луценко, посилаючись на власні джерела.

"Арбузов, я думаю, восени спробує повернутися. Готується майданчик для того, щоб масово почали повертатися ті люди, на чиїх руках або кров, або дуже великі вкрадені кошти з бюджету України часів Януковича", – заявив політик.

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За його словами, Арбузов має намір піти шляхом колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського – "частково домовитися, частково медійно попрацювати на відбілювання свого іміджу і повернутися, оскільки на чужині їм усім дуже погано".

На питання щодо джерела цієї інформації, нардеп відповів: "Є вторинна інформація і вторинні ознаки щодо цього".

Сергій Арбузов

Сергій Арбузов

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні суд Європейського Союзу скасував санкції ЄС, продовжені для екс-президента України Віктора Януковича і його сина Олександра в 2016-2017 роках, а для його соратників – продовжені в 2018 році.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Ігор Луценко Сергій Арбузов
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
умнейший,надо сказать,человек...нужен украине..
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Чан Джеки
Чан Джеки
думаю что коль они вернутся то только для того чтобы тогда забрать и нынешнюю власть с собой.но только сейчас будет им нетак комфортно уезжать.думаю что армия и ветераны их очень некрасиво отпинають по самое немогу.возможен приход военных в ето время- да возможен.так что наши могут пострадать и правильные и неправильные-тобиш гражданская война .чего и добивается кремль.так что пущай принимають за что и сами пострадають.
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