Ближче до НАТО: ЗМІ дізналися, як змінять українську армію

Верховна Рада готується змінити структуру української армії, щоб наблизити її до стандартів НАТО. Головними "польовими командирами" стануть сержанти, а не лейтенанти і капітани, як зараз.

Для цього запропоновано розширити перелік солдатських і сержантських звань і перейменувати наших молодших командирів на західний манер, пише Сегодня.

Якщо законопроект приймуть, то у рядових стане чотири звання: рекрут (солдат, який не пройшов курс молодого бійця і не прийняв присягу), рядовий, старший солдат (матрос), солдат (матрос)-фахівець і капрал. Зараз у рядових тільки два звання - солдат і старший солдат.

Сержантських звань буде сім (зараз чотири: молодший, старший і "просто" сержант і старшина), причому низових командирів розділять дві категорії - молодший і старший сержантський склад.

Молодший склад - це сержант (на флоті - старшина), старший сержант (головний старшина) і головний сержант (головний корабельний старшина). Старший склад - штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант і головний майстер-сержант (на флоті відповідно не сержант, а старшина).

При цьому скасують звання "прапорщик" і "старший прапорщик" (вони вище звання "старшина", але нижче первинного офіцерського звання "молодший лейтенант"). Звання офіцерів і генералів не зміняться.

Як роз'яснив один з авторів законопроекту депутат Іван Винник, необхідність введення нових звань для молодших командирів виникла в зв'язку з тим, що зараз в армії призводять структуру сержантського корпусу до стандартів НАТО, де саме сержанти, а не офіцери, відповідають за вишкіл і повсякденний побут солдатів .

У Комітеті з нацбезпеки і оборони Верховної Ради вважають, що документ буде прийнятий, тому що носить технічний характер, але, коли його розглянуть, поки неясно.

У військах ідею введення нових звань підтримують. За словами головного старшини ВСУ Олександра Косинського, який керує управлінням Генштабу по роботі з сержантським складом, створення професійного сержантського корпусу в ЗСУ почалося ще в 2005 році, але до 2014-го реформа майже не рухалася.

"Техніка і озброєння стають складніше, тому потрібні професіонали. Одні сержанти займуться матчастиною, інші стануть навчати солдатів, треті організовують їх побут. Роль сержанта в армії підвищується, тому система нових звань теж потрібна", - вважає він.

Як повідомляв "Обозреватель", Україна представить НАТО нову концепцію реформ в армії.