Головна Новини
20 грудня • оновлено в 19:34
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Збір коштів під "Охрана, отмєна!" У "Слузі народу" розкрили подробиці корпоративу

617
Читати матеріал російською

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що квиток на новорічний корпоратив політсили, який проходить у п'ятницю, 20 грудня, в київському ресторані "CHI", коштував 2500 грн.

Подробицями заходу він поділився в коментарі "УНН". Політик зазначив, що частиною свята стане збір коштів на благодійність.

"Ми депутатам квитки завчасно видали і вони заздалегідь за них розрахувалися. Також ще окремо будемо збирати гроші на благодійність під час корпоративу", – розповів Корнієнко.

Новини
Ще один корпоратив: у мережу злили передсвяткову переписку "слуги народу"

У "Слузі народу" розкрили подробиці корпоративу

У "Слузі народу" розкрили подробиці корпоративу

За його словами, благодійні фонди, в які підуть кошти, поки невідомі. "До нас багато хто звертається за допомогою, тому ми виберемо кілька найважливіших. Тобто, будемо дивитися", – додав нардеп.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що під час корпоративу повинен відбутися благодійний аукціон.

"Це благодійний вечір, там будуть збирати пожертви... Там будуть проходити аукціони, які дозволять зібрати кошти на благодійність", – сказав він.

Примітно, що в КВЦ "Парковий", де розташований ресторан "CHI" помітили першу зіркову гостю. Для "слуг", ймовірно, виступить співачка Jerry Heil – авторка хіта "Охрана, отмєна!"

Jerry Heil

Jerry Heil

Информатор

Jerry Heil

Jerry Heil

mewos.in.ua

Також журналіст Роман Кравець повідомив, що ведучою свята "слуги" обрали Катю Осадчу.

Збір коштів під "Охрана, отмєна!" У "Слузі народу" розкрили подробиці корпоративу

Нагадаємо, раніше були оприлюднені ціни на страви, які подадуть "слугам". Салати обійдуться народним обранцям від 100 грн до 350 грн, гарячі страви – від 200 до 1850 грн. При цьому за алкоголь доведеться заплатити близько 3000 за пляшку горілки, до 1500 грн за коктейль і до 35 тис. грн за пляшку віскі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше Корнієнко зізнався, що на новорічну вечірку планують витратити близько 1 мільйона гривень. За його словами, фінансувати всю "тусовку" збиралися спонсори партії. Цей факт викликав ажіотаж у мережі.

  • Незабаром "слуги" заявили про рішення заплатити за свято зі своїх кишень.

  • Також стало відомо, що на вечірку запросили президента Володимира Зеленського.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Ірина Кулініч
Особи
Олександр Корнієнко Давид Арахамія
Місце
Україна
Теги
Новий Рік-2020 Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги