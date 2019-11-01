Бізнесмен-аграрій і покровитель футболістів: Зеленський представив нового голову Тернопільщини

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Тернопільської обласної адміністрації – Ігоря Сопеля.

Це відбулося під час робочого візиту глави держави до Тернопільської області. Відповідне відео з'явилося на сторінці Офісу президента України у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відомо, що Ігор Сопель був керівником Хоростківського регіонального структурного підрозділу "Агробізнесу", що займається виробництвом хлібобулочної продукції. Зараз його місце там посіла дружина.

Ігор Сопель sluganarodu.ua

Зеленський представив Сопеля Скріншот відео

Зеленський представив Сопеля Скріншот відео

У 2010-2015 роках був депутатом міськради Хоросткова. А з 2017 року обіймає посаду голови місцевої федерації футболу. Також відомо, що Сопель балотувався на 166-ому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу", але програв.

Нагадаємо, у декларації Сопель вказав, що його сім'я володіє магазином площею 50 кв. м, кіоском (30 кв. м), квартирою площею 68,2 кв. м, частиною гуртожитку (171,9 кв. м) та будинком (площа 120 кв. м). На нього записана TOYOTA CAMRY 2014 року випуску.

За основним місцем роботи ("Агробізнес") Сопель отримав 44 676 грн зарплати. А підприємницька діяльність принесла йому майже у 20 разів більше – 965 тис. грн. Його дружина у 2018 році заробила 35 964 грн. Всі свої заощадження тернопільський губернатор зберігає у готівці – 350 тис грн, 7000 і 6500 євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проєкти указів президента про призначення голів Одеської, Тернопільської та Харківської ОДА. Серед них були пропозиції про призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Куцого, голови Тернопільської ОДА – Ігоря Сопеля, голови Харківської ОДА – Олексія Кучера.

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