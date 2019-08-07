Бізнес, зброя і церква: чого очікувати від візиту Зеленського до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський 7-8 серпня здійснить візит до Туреччини.

В Анкарі заплановані переговори з президентом Реджепом Ердоганом, зустрічі з діаспорою, турецькими бізнесменами і Вселенським патріархом Варфоломієм I у Стамбулі. OBOZREVATEL розбирався в особливостях цієї поїздки і її значенні.

Дипломатичний радник 5-го президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв вважає, що запланований візит Зеленського до Туреччини – одного з ключових стратегічних партнерів України – це "своєчасне рішення президента". "Слід встановити довірливий особистий контакт із другом держави – Ердоганом. Поглиблення відносин із Анкарою – вагомий фактор економічного розвитку України, посилення військового та оборонного потенціалу, підтримки щодо Криму", – написав Єлісєєв у своєму Twitter.

Візит до Туреччини – одного з ключових стратег партнерів України – доречне рішення президента. Слід встановити довірл особист контакт з другом держави - Ердоганом. Поглибл відносин з Анкарою - вагомий фактор економрозвитку, посилення військ і безпек потенціалу, підтримки по Криму — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) August 5, 2019

Передумови візиту

Зеленський як президент їде до Туреччини не вперше: одразу після перемоги в другому турі 21 квітня він відправився відпочивати на турецький курорт – у Бодрум. Але тоді у нього був відсутній офіційний президентський статус – візит відбувся ще до інавгурації.

Ця обставина не завадила президенту Туреччини Ердогану зателефонувати Зеленському по телефону і привітати його з перемогою. А також подбати про його охорону: турецьке видання Hurriyet написало, що приїзд українського лідера "ввів Бодрум у стан стресу" – за наказом Ердогана місцева влада забезпечили новообраному президенту підвищені заходи безпеки.

Цікавий факт: Петро Порошенко одразу після поразки у другому турі запросив телефонну розмову з турецьким президентом – адже між лідерами Туреччини і України склалися майже дружні стосунки, країни допомагали одна одній, був встановлений особистий контакт. Однак несподівано турецька сторона відповіді на запит про розмову не дала – і моментально відбувся дзвінок турецького лідера новообраному президенту Зеленському. В Ердогана з'явився новий український друг.

Чого чекати

Під час візиту президента України планувалося відвідування технопарку в Стамбулі і зустріч із турецькими бізнесменами.

Турецькому бізнесу потрібні нові ринки – український в тому числі. І з Зеленським у турецьких інвесторів може з'явитися віра в Україну. Річ у тім, що хоча для Туреччини новий український президент – це досить незвично, але він вже встиг завоювати симпатію турецьких ЗМІ.

Ця симпатія до нього з'явилася, зокрема, після візиту президента в Дніпро, де Зеленський запропонував першому заступнику глави облради Святославу Олійнику без тендеру укласти договір із турецькою компанією "Онур" на ремонт Південної об'їзної дороги.

"Скажи, будь ласка, як зробити цю дорогу. Не говорити про проблеми, а просто зробити цю дорогу... Можна взяти одного нормального... Я не знаю... турецьку компанію, яка будувала... "Онур". Нормальна ж компанія? Так дайте їм замовлення!" – вичитував Зеленський Олійника.

Однак чекати від візиту Зеленського серйозних проривів у вигляді підписаних міждержавних проектів не варто. Так, у ЗМІ з'явилася інформація про можливе підписання Зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.

Переговори щодо цієї угоди тривають вже 8 років. Станом на 2018 рік вона була готова, за словами посла України в Туреччині, "більш ніж на 90%". Неузгодженими залишалися декілька чутливих питань, які потребують компромісних рішень із обох сторін – насамперед у сфері сільського господарства, телекомунікацій та електронної комерції.

За інформацією OBOZREVATEL, підписання договору про ЗВТ під час візиту президента Зеленського до Туреччини не відбудеться. "Досі залишаються неузгодженими декілька основних для нас і для них (Туреччини. – Ред.) товарних позицій. І навіть якщо буде ухвалено політичне рішення про підписання, то воно не буде відповідати нашим національним інтересам", – розповів виданню співрозмовник в уряді.

Змістове наповнення візиту здатний надати хіба що тільки "Укроборонпром". Оборонники України можуть підписати декілька контрактів про поглиблення співпраці в сфері ОПК із приватними (а не державними) турецькими компаніями. Відвідування президентом Зеленським однієї з таких фірм – Baykar Makina, також бажане для української сторони. Нагадаємо, що на початку 2019 року саме вона поставила в Україну ударні безпілотники Bayraktar TB2.

З іншого боку, угода про надання Туреччиною прямої фінансової допомоги Україні на закупівлю військового оснащення української армії, яку, починаючи з 2016-го, підписують щороку – під питанням. Як відомо, згідно з нею турецька сторона виділяє 9 млн лір (за новим курсом – трохи менше 2 млн доларів) на придбання озброєння для ЗСУ.

Достойне завершення року-другий рік поспіль підписуємо з ТР Угоду про надання укр армії допомоги у ц.р. у розмірі близько 3 млн. USD- стратегічне партнерство в дії, допомога розрахована на 5 років із щорічним виділенням коштів pic.twitter.com/0oNXQA3MBp — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 20, 2017

Водночас важливим знаком уваги турецької сторони до нового українського президента можна вважати запланований виступ Володимира Зеленського перед турецькими послами за кордоном, яких збирають в Анкарі на щорічну нараду.

Діаспора

В рамках візиту запланована зустріч Зеленського з представниками української та кримськотатарської громад. Атмосфера і питання людей на цій зустрічі можуть бути досить цікавими – адже на президентських виборах українці Туреччини віддали перевагу конкуренту Зеленського Петру Порошенку – 55,71% (910 тих, хто проголосував).

Правда, на позачергових парламентських виборах перевага Порошенка було вже не такою очевидною: з трьох виборчих дільниць "Європейська солідарність" перемогла на двох (у Стамбулі й Анталії), а ось в Анкарі (де розташоване посольство України) – перемога дісталася "Слузі народу".

Церковне питання

"Величезне значення під час турецького вояжу матиме перша зустріч Зеленського з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Саме від її результатів і сигналів нової української влади залежатиме подальша динаміка розвитку Православної церкви України – одного із стовпів української незалежності", – упевнений Єлісєєв.

Велике значення під час турецького вояжу матиме перша зустріч Зеленського з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Саме від її результатів та сигналів нової укр влади залежатиме подальша динаміка розвитку Православної церкви України - одного з стовпів української незалежності. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) August 5, 2019

Зустріч Зеленського і Варфоломія відбудеться на фоні зусиль, які РПЦ і її філія в Україні продовжують здійснювати для нівелювання автокефалії української церкви: весь цей час вони продовжували надсилати "гінців" у Стамбул, доносили сигнали російської пропаганди тощо. А також на фоні церковного розколу всередині самої ПЦУ, яку здійснив Філарет.

Так, головна інтрига зустрічі Зеленського і Варфоломія – чи продовжить новий український президент курс на створення помісної української церкви, який вів його попередник Петро Порошенко? Хоча навіть сам факт такої зустрічі нового глави держави зі Вселенським Патріархом – більш ніж красномовний і каже сам за себе.

Відповідаючи на це питання OBOZREVATEL, директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш переконаний, що Зеленський дасть Фанару лише позитивні сигнали – а саме, що Україна продовжить цю багаторівневу багатошарову комунікацію з Вселенським патріархом.

"Нинішня комунікація – це не лише продовження візії Порошенка як хтось намагається це представити. Системні відносини між Києвом і Фанаром налагодились ще в часи Кучми, коли вперше зрозуміли безперспективність орієнтації на Москву. За часів Ющенка вони вийшли на рівень найвищої комунікації – тоді відбувся офіційний візит. Янукович з цього контексту випав, а апогеєм, звісно, були часи президентства Порошенка, коли Україна отримала Томос. І тому цілком логічно, що 20 річний досвід комунікації між Вселенським Патріархом і Україною мав би продовжений. Тому з часу обрання Зеленського йшли неформальні меседжі про бажання такої комунікації", - сказав Юраш.

Релігієзнавець вважає, що Патріарх Варфоломей використає зустріч щоб зняти негативні моменти, які виникли через діяльність недоброзичливців – і представить новій владі з перших уст роз’яснення і своє бачення того, як має розвиватись процес розбудови української помісної церкви і ролі в ній Фанару.

Він також нагадав, що в Україні діє постійне представництво (Ставропігія) Вселенського патріарха. "Йдеться про повноцінне відновлення Андріївської церкви і закінчення там реставраційних робіт. Наприкінці цього року планується початок системних щоденних служінь в цій церкві. Так само там має запрацювати офіс, що буде розташований внизу, в так званому стилобаті Андріївської церкви. Тому з обох сторін потрібна комунікація, щоб перевести відносини на робочий рівень", - сказав Юраш.

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