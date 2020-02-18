"Бізнес потребує захисту!" Южаніна підтримала акцію ФОПів біля Ради

Малий бізнес в Україні потребує захисту і підтримки з боку держави, а команда президента Володимира Зеленського навпаки посилює фіскальний тиск на ФОПи – це неприпустимо. І підприємництво має боротися за своє право на працю.

Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна на акції представників малого бізнесу біля Верховної Ради, передає пресслужба політсили.

"Влада має усвідомлювати, що саме підприємці, які створили для себе і своїх найближчих людей робочі місця, а таких людей майже 2 мільйони, потребують захисту як ніколи. Не потрібно було застосовувати фіскальні методи роботи. Має бути воля підприємницької діяльності. Маємо надати найбільші права і можливості для того, щоб ці люди продовжували працювати в Україні, щоб вони поповнювали бюджет і досить говорити про те, що саме цю категорію осіб ми маємо приводити до порядку і відповідальності – це найвідповідальніші люди в Україні", – сказала парламентарка.

Ніна Южаніна Слово і Діло

Також політик зазначила, що активна позиція представників бізнесу дуже важлива в боротьбі за скасування законів, які можуть зруйнувати мале підприємництво в Україні.

"Мені здається, що вперше саме мікробізнес, мікропідприємництво об’єдналися і будуть боротися за свої права і можливості працювати в нашій країні.

Дякую організаторам за те, що ви виявили стурбованість, прочитали ці закони і зараз виступаєте за їх скасування. Тому я буду брати участь у ваших заходах і відстоювати ваші права", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 19 квітня 2020 роки зміняться правила для бізнесу. Зокрема, ФОП, що використовують електронні касові апарати, будуть зобов'язані зберігати дані про продажі певний термін.

Глава ДПС України Сергій Верланов заявив, що новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової служби та їх обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

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