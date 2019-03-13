Бізнес підтримав економічну програму Гриценка

Рада бізнесу, до складу якої входить 72 бізнес-асоціації та Союз українських підприємців на Форумі "Відповідальний діалог бізнесу і політиків" оцінювали програми топ-кандидатів на їх відповідність обіцянкам стимулювати економічний розвиток, а також сформували свої топ-10 вимог до них.

Анатолій Гриценко та Андрій Садовий, який відразу повідомив, що зняв свою кандидатуру на користь Гриценка, прийшли на форум особисто. Інших кандидатів представляли довірені особи - Ніна Южаніна від Петра Порошенка, Віталій Ломакович від Юлії Тимошенко, Віктор Галасюк від Олега Ляшка та Олександр Данилюк від Володимира Зеленського, пише РБКУкраїна.

Якщо економічні програми присутніх рейтингових кандидатів вже були опубліковані і експерти надали їм свої оцінки, то економічна програма Анатолія Гриценка "Країна рівних можливостей" на Форумі була представлена вперше.

Ми вирішили порівняти програми кандидатів і зробили експертний висновок про те, що тільки в одного кандидата Анатолія Гриценка програма практично повністю відповідає топ-10 пріоритетам Ради бізнесу.

Анатолій Гриценко Прес-служба

Дана програма, як підкреслив Анатолій Гриценко, сформована у відповідності з тими законодавчими ініціативами, які повинні бути внесені протягом 100 днів на посаді президента. Варто відзначити, що в програмі також описується значна кількість системних законопроектів та змін, які очевидно можна буде реалізувати тільки за весь президентський термін якого, на думку Анатолія Гриценко, йому цілком вистачить і на другий термін він не збирається балотуватися.

Після об'єднання демократичної опозиції шанс перемоги багаторазово збільшився, але попереду нас чекає ще багато роботи, включаючи парламентські вибори повідомив Гриценко: "У мене немає зобов'язань перед олігархами, не служив і ніколи не буду їм служити, всі пожертви у нашу партію здійснюєте ви - малий, середній бізнес і звичайні громадяни. Зробити це дуже легко на нашому сайті".

Розглядаючи структуру програми Анатолія Гриценко все виглядає логічно, вступна частина присвячена науковим основам програми, які є більш ідеологічними і дають можливість зрозуміти, на яких цінностях та принципах буде формуватися майбутня економічна політика. Цей блок підготовлено з урахуванням сучасних економічних праць, в тому числі і міжнародних дослідників, він дає можливість зрозуміти стратегічне бачення напрямку, в якому повинна рухатися економіка України.

З прочитаного можна зробити висновок, що планується не закрита модель економіки, а скоріше економічний лібералізм. З цього розділу стає зрозумілим, що програмою не планується підтримка окремих секторів, багато з яких контролюються олігархічними групами, а передбачається створення рівних конкурентних умов для всіх учасників ринку, умов для розвитку і змісту людського капіталу, економічний розвиток, що базується на постіндустріальних засадах.

У наступному розділі аналізується місце країни в глобальному світі, системні проблеми України, схеми пограбування країни і оцінені збитки, які завдають ці схеми. Всі цифри засновані на розрахунках експертів і виглядають обґрунтованими, однак не вистачає втрат від неефективної діяльності держпідприємств, на чому держава також втрачає десятки мільярдів гривень в рік.

У програмі наведені розрахунки щодо втрат бюджету, зокрема:

- Контрабанда та порушення митних правил - від 70 до 110 млрд грн в рік;

- Офшорні схеми - від 50 до 65 млрд грн в рік;

- Схеми з ухилення від сплати податків у фінансовому секторі - від 20 до 35 млрд грн в рік;

- Тіньовий ринок оренди землі - від 16 до 40 млрд грн в рік;

- Схеми з мінімізації ПДВ - від 22 до 27 млрд грн в рік.

Проблеми у програмі 100 днів сформовані у вісім ключових проблем економіки, які корелюються з баченням бізнесу, а саме:

• Відсутність належної системи захисту приватної власності.

• Монополізація економіки, пряме вплив власників монополій на встановлення тарифів, відсутність належного захисту добросовісної конкуренції.

• Відсутність вільного ринку, високий рівень енерговитратності економіки і низька енергоефективність.

• Використання офшорів у виведенні капіталів за кордон, корупційних схемах, схемах з ухиленням від сплати податків.

• Контрабанда та інші митні порушення, робить українське виробництво невигідним, а саму національну економіку сировинною і імпортозалежною.

• Високий рівень оподаткування і низька ефективність бюджетних витрат.

• Високий рівень недовіри до банківського сектору та відсутність внутрішніх дешевих фінансових ресурсів для розвитку української економіки.

• Відсутність комплексних заходів з підтримки розвитку підприємництва.

Про зазначені проблеми неодноразово можна почути на багатьох заходах, в яких брали участь як представники влади, так і представники бізнесу, тому в цій програмі вони просто формалізовані.

Проблеми планується вирішити шляхом реалізації законодавчих ініціатив, спрямованих на коригування публічних політик в наступних сферах: політика захисту прав приватної власності; політика захисту та розвитку конкуренції; політика деофшоризація економіки; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; фіскальна політика; фінансова політика; енергетична політика; політика сприяння розвитку підприємництва

Формування кожної політики в пограми починається при визначенні мети, формування основних принципів, визначення завдань, які повинні бути досягнуті і зміст конкретних законодавчих ініціатив, які плануються реалізувати. Програма містить досить високий рівень деталізації щодо того, як повинні вирішуватися конкретні проблеми.

У той же час в програмі відсутні розділи щодо аграрної політики, промислової політики, пенсійної системи і, тому з цього документа можна тільки припустити, які кроки плануються в цих секторах.

З пріоритетів бізнесу, топ-10, які були озвучені на Форумі - більшість міститься в програмі, відсутній пункт про необхідність лібералізації архаїчного трудового законодавства та законодавства про свободу трудового договору.

Програма містить багато пунктів, для оцінки яких необхідно залучення профільних фахівців з питань енергетики, судочинства тощо. Розділи, які стосуються фіскальної, фінансової політики та розвитку підприємництва - то вони містять завдання, які вирішують значну кількість економічних проблем і створюють сприятливі умови ведення бізнесу в Україні. Звичайно, до цих пунктів є що додати, а деякі з них варто більше деталізувати, але це вже тема іншої статті.

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