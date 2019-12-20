Битви за землю і Конституцію: в "Свободі слова Савіка Шустера" розберуть скандальні реформи Зеленського

У п'ятницю, 20 грудня, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" лідери української політики обговорять скандали з імпічментом глави США Дональда Трампа, запуск ринку землі та децентралізацію президента Володимира Зеленського.
Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна", на сторінці проекту в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.
Так, в студії розберуть "битву" за Землю, яка привела до жорстких сутичок під Верховною Радою, внесення змін до Конституції, а також ефект для України від можливого відсторонення Трампа.
facebook.com/savikshusteronline
Участь в обговоренні візьмуть:
Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України
Руслан Стефанчук, Перший заступник Голови Верховної Ради України
Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина"
Юрій Луценко, Генеральний прокурор України (2016 - 2019)
Андрій Білецький, Лідер партії "Національний корпус"
Олег Тягнибок, лідер партії ВО "Свобода"
Марина Ставнійчук, член Венеціанської комісії від України (2009 - 2013)
Федір Веніславський, Нардеп від "Слуги народу", Представник Президента України в Конституційному суді
Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі
Микита Потураєв, Нардеп від "Слуги народу"
Олексій Мушак, Радник Прем'єр-міністра України з питань економічної політики
facebook.com/savikshusteronline
Як писав OBOZREVATEL, раніше у Шустера розібрали прорив у справі Шеремета і "нормандський саміт", в рамках якого Зеленський вперше зустрівся з Путіним.
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