Битви за землю і Конституцію: в "Свободі слова Савіка Шустера" розберуть скандальні реформи Зеленського

У п'ятницю, 20 грудня, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" лідери української політики обговорять скандали з імпічментом глави США Дональда Трампа, запуск ринку землі та децентралізацію президента Володимира Зеленського.

Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна", на сторінці проекту в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.

Так, в студії розберуть "битву" за Землю, яка привела до жорстких сутичок під Верховною Радою, внесення змін до Конституції, а також ефект для України від можливого відсторонення Трампа.

facebook.com/savikshusteronline

Участь в обговоренні візьмуть:

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України

Руслан Стефанчук, Перший заступник Голови Верховної Ради України

Юлія Тимошенко, Лідер партії ВО "Батьківщина"

Юрій Луценко, Генеральний прокурор України (2016 - 2019)

Андрій Білецький, Лідер партії "Національний корпус"

Олег Тягнибок, лідер партії ВО "Свобода"

Марина Ставнійчук, член Венеціанської комісії від України (2009 - 2013)

Федір Веніславський, Нардеп від "Слуги народу", Представник Президента України в Конституційному суді

Роман Лещенко, Уповноважений Президента України з питань землі

Микита Потураєв, Нардеп від "Слуги народу"

Олексій Мушак, Радник Прем'єр-міністра України з питань економічної політики

facebook.com/savikshusteronline

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Шустера розібрали прорив у справі Шеремета і "нормандський саміт", в рамках якого Зеленський вперше зустрівся з Путіним.

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