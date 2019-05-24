"Битви попереду!" Президент ПАРЄ пішла на повідку у Росії, в Україні відповіли

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Марі-Паск'є закликала депутатів ухвалити зміни до регламенту, що допоможуть повернути російську делегацію.

Вона запропонувала затвердити відповідну резолюцію на початку червня, пише "Європейська правда". Таким чином вона підтримала рішення про те, що РФ має право голосувати за нового Генсека ПАРЄ на виборах у червні.

"Асамблея все ще повинна ухвалити деякі рішення, зокрема і про те, коли і за яких умов національні делегації можуть бути представлені в Асамблеї, у межах можливого розгляду повноважень Росії, Боснії і Герцеговини протягом нашої червневої сесії", — відповіла Ліліан Марі-Паск'є.

Ліліан Марі Паск'є 1TV

За нинішнім регламентом Росія не має права брати участі у червневій сесії, оскільки списки делегацій мали подати у січні, а Росія цього не зробила.

Глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв також уточнив, що більшість тих, хто виступав на постійному комітеті, поставилися до ідеї повернення Росії критично. Однак ще більше було тих, хто промовчав і не висловив свою точку зору.

Ар'єв наголосив, що різко проти висловився шотландський Лорд Фоукс, який запитав, чи була такою самою реакція, якби окупували частину Фінляндії, Норвегії чи Франції.

"У нас битви попереду 3, 24 і 25 червня. Але тепер, очевидно, без підтримки головного, хто відповідає за зовнішню політику (українського президента Володимира Зеленського. — Ред.)", — висловився Ар'єв.

Як писав OBOZREVATEL, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, зокрема і Росія, мають голосувати на виборах нового генсека у червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і суперечливим.

Зі свого боку постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба назвав ганебним рішення комітету.

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