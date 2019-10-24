Битва за гроші, владу і Зе: що відбувається у "Слузі народу" і чи є загроза розвалу

У "Слузі народу" – масштабний конфлікт. З десяток нардепів звинувачують у продажу голосів за "правильне" голосування. Ціна питання – 30 тисяч доларів.

Суперечності всередині фракції набирають обертів щодо інших питань – скандальної переписки-"рішалова" нардепа В'ячеслава Медяника, виступу на пропагандистському російському "Первом канале" Євгена Шевченка, а також шоу навколо детектора брехні глави фракції Давида Арахамії та нардепа-блогера Олександра Дубінського.

Але суть суперечностей всередині команди Зе лежить значно глибше і загрожує повністю поламати сформований порядок. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Цей текст про:

проблеми всередині монобільшості;

групи впливу у парламенті. Хто вони і як воюють одне з одним;

протистояння, що назріває між Зеленським і Коломойським.

"Слуги" –​​​​​​​ не народу?

Через півтора місяці роботи парламенту 9-го скликання у монобільшості вибухнув перший корупційний скандал. Якщо не зосереджуватися на деталях, то його основна суть виглядає так:

В Україні діє на рівні закону "схема Яценка" (скандальний нардеп-кнопкодав Антон Яценко). Вона стосується оплати послуги про внесення вартості майна до єдиного реєстру. Так, з кожного оцінювача майна компанії-монополісти Яценка отримують від 900 до 1800 гривень. Щоденний прибуток з цієї махінації –​​​​​​​ приблизно 1 мільйон гривень;

У Раді "Слуга народу" (СН) вирішила схему знищити. Був поданий законопроєкт 2047. На профільному засіданні комітету його несподівано провалили. Причому більшість голосів проти (11) дали нардепи від монобільшості;

Потім у ЗМІ спливла інформація, що цих людей в Офісі президента хочуть перевірити на поліграфі. Мовляв, є підозри, що зробили вони це за гроші;

Інформацію про цю ідею публічно просував глава фракції СН Давид Арахамія, де-факто звинувативши в організації схеми нардепа-колегу Олександра Дубінського. Той усе заперечує і каже, що в запропонованому законопроєкті були неточності і його вирішили оновити ;

Кримінальну справу за цим фактом уже порушено Спеціальною антикорупційною прокуратурою. Офіційну заяву зробив і президент Володимир Зеленський;

За даними OBOZREVATEL, гроші (а це, імовірно 30 тисяч доларів на людину) міг передати нардеп, наближений до олігарха Ігоря Коломойського –​​​​​​​ Ігор Палиця.

На тлі цієї реально страшної для монобільшості ситуації виникло паралельне шоу –​​​​​​​ проходження поліграфа. На "дуель правди" Арахамія викликав Дубінського. Стихійно було зняту квартиру у центрі Києва, запрошені журналісти топЗМІ.

Хто не голосував за руйнування схеми

Пізно ввечері у середу, 23 жовтня, Олександр Дубінський публічно пройшов детектор брехні, який показав, що той говорить правду (тобто грошей ніяких не брав). До слова, у багатьох фахівців виникли претензії до організації роботи поліграфа, мовляв, дані не можуть бути правдивими.

Давид Арахамія ж під приводом того, що йому потрібні інші питання, переніс свою процедуру на 16:00 четверга, 24 жовтня. Також він анонсував публічний виступ одного зі свідків з-поміж нардепів, який нібито знає про те, як давали гроші на голосування.

Дубінський проходить поліграф

Все це шоу навколо детектора брехні –​​​​​​​ явна спроба як ОП, так і СН змістити акценти з серйозного корупційного скандалу у бік особистого, чоловічого протистояння двох медійних особистостей.

Зеленський атакує Коломойського?

Як кажуть джерела всередині фракції "Слуги народу", ситуація далеко не найкраща. Серед депутатів зріє обурення і нерозуміння з низки ключових питань. Наприклад нардепка, наближена до групи Коломойського, Ольга Василевська-Смаглюк прямо заявила, що керівництво фракції не виконує обов'язків, а політсила розвалюється.

"Що це за керівництво фракції, яке не може твердо стояти на якийсь позиції? Тобто вони бачать, що фракція розвалюється, комітет розвалюється. Я думаю так, принаймні, я бачу ще один або два таких скандали, а вони будуть, ці скандали", – прокоментувала невиразну позицію фракції щодо поліграфу нардепка.

Найскладніший виклик перед СН, за словами співрозмовниці видання, саме в наростанні протистоянні груп впливу. Раніше OBOZREVATEL вже писав про розклади щодо неофіційних груп всередині монобільшості.

Це люди бізнесмена, наближеного до Володимира Зеленського Іллі Павлюка (найбільша група, близько 70 нардепів), Коломойського (до 30 осіб), "Кварталу" і особисто президента, групи, орієнтовані на західні структури, на главу МВС Арсена Авакова, спікера Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Логічно припустити, що кожна сила намагалася перетягнути ковдру і формалізуватися. Саме тому Офіс президента ще перед тренінгами у Трускавці почав вибудовувати піраміду і брати всіх "слуг народу" на гачок.

По-перше, це система "Великий брат", яку просунув наближений до Зеленського глава фракції Давид Арахамія. Ця комп'ютерна модель була створена для того, щоб прораховувати "неправильні" голосування окремих нардепів (які не сходяться з цільною лінією партії) і виявляти потенційно неблагонадійних "слуг народу".

По-друге, як повідомляють джерела у правоохоронних органах, за нардепами встановили тотальне стеження з боку Служби безпеки. Адже в ОП прорахували ризики, що молоді та недосвідчені члени парламенту можуть легко потрапити на грошову голку великих олігархів. Йшлося про щомісячну чорну зарплату 20-50 тисяч доларів за потрібні голосування.

По-третє, діалог в ОП вели безпосередньо з кураторами неформальних об'єднань. Наприклад, куратор однієї з найбільших груп Ілля Павлюк має тісний контакт як із верхівкою ОП, а саме заступником голови Сергієм Трофімовим, так і з бізнес-партнером Віктора Януковича Сергієм Тригубенком, який раніше був "смотрящим" за фінансовими потоками і міністерством агропромисловості

Сам же Павлюк відомий як один із видних, але непублічних бізнесменів. Раніше, за даними ЗМІ, він міг кришувати контрабанду і митницю. Під час правління експрезидента-втікача Януковича Павлюк був тісно пов'язаний з тодішнім главою Державної митної служби України та екснардепом Ігорем Калєтніком. Навіть є дані, що Павлюк –​​​​​​​ кум ексчиновника. Під час президентської кампанії курирував і спонсорував низку західних областей у команді Зе.

Завдання цієї команди на даному етапі –​​​​​​​ прямо задавати тон всім рішенням всередині фракції. За різними джерелами, група налічує близько 70 нардепів і вже впливає на голосування. Такий розклад не сподобався іншій частині політсили, яка орієнтована на олігарха Ігоря Коломойського.

Нардепи від "Слуги" у залі засідання

За даними іншого джерела OBOZREVATEL в команді Зе, саме тому в публічній площині набирає обертів протистояння груп Павлюка і Коломойського. На боці першого частково грає і Офіс президента. Під час президентської кампанії вплив дніпропетровського бізнесмена на Зеленського важко заперечувати –​​​​​​​ підтримка ЗМІ, неофіційне фінансування і навіть особиста охорона.

При цьому натомість Володимир Зеленський пообіцяв Коломойському лояльність. Мовляв "роби, що хочеш, головне –​​​​​​​ не заважай". Через пів року після виборів ситуація почала змінюватися. Коломойський продовжує "затискати гайки", Зеленський же зажадав незалежності.

Публічно конфлікт вилився у війну навколо "схеми Яценка" і податкового комітету. Як відкрито заявляють у наближеній до президента частині "Слуги", Яценко спробував через Коломойського вирішити потрібне питання. Це багатьом не сподобалося.

До слова, "жовту картку" Коломойському показав і глава ОП Андрій Богдан, якого асоціюють із олігархом. Удару було завдано під час зустрічі із послами країн G-7, де ОП підтвердило повідомлення про те, що Приват Коломойському не повернуть.

"Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала у ПриватБанк 155,3 млрд грн, що дозволило зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що які б не були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам", –​​​​​​​ цитує слова Богдана пресслужба ОП.

У що виллється конфлікт –​​​​​​​ побачимо вже у понеділок 28 жовтня. Цього дня відбудеться закрите і екстрене засідання партії за участю Володимира Зеленського. Частково порядок денний опублікувала Страна.

Йдеться як про корупційну справу, так і про двох скандальних нардепів В'ячеслава Медяника і Євгена Шевченка. У першого серйозні проблеми через переписку щодо можливого "рішалова" з прокуратурою стосовно заводу "Океан" у Миколаєві просто у залі Верховної Ради. Не виключено, що Медяника можуть виключити з фракції. Деякі нардепи щодо нього налаштовані категорично, а це Гео Лерос, Єлизавета Богуцька і Давид Арахамія.

У Шевченка ж проблеми іншого масштабу. Він дав коментар пропагандистському каналу, публічно про це написавши у себе у Facebook, що викликало подив у частині політсили. До того ж він відверто не зміг ужитися з іншими членами фракції.

Також можливе і виключення з фракції Олександра Дубінського. Сам же він це спростовує. За інформацією OBOZREVATEL, такий варіант можливий, але поки рішення немає.

"З ним простіше працювати всередині фракції, де його хоч якось можна стримувати. Якщо він стане позафракційним, то це істотно ускладнить ситуацію і він може перетягнути на себе частину нардепів", –​​​​​​​ наголосило джерело.

До слова, найближчими тижнями має відбутися і зміна керівництва партії. Чинний глава Дмитро Разумков після того, як обійме посаду спікера Ради, зобов'язаний залишити позицію. На його місце накинув оком перший заступник голови СН Олександр Корнієнко. Щоправда, не виключено, що на тлі конфлікту в нього з'являться конкуренти.

Зеленському належить втихомирити свою фракцію

На фракцію приїде і президент Володимир Зеленський, тому очікуються як інші кадрові рішення, так і відверті розмови. Зараз він перебуває з візитом у Японії, тому коментувати ситуацію може лише дистанційно. Саме від позиції глави держави і залежить подальший хід подій.

Він може як публічно "покарати розбійників", вигнавши з фракції, так і піти на компроміси, щоб згасити конфлікти.

Поки очевидним є лише одне –​​​​​​​ для ухвалення доленосних рішень​ (​​​відкриття ринку землі, деокупація Донбасу) Офісу президента доведеться шукати активної підтримки в інших фракцій парламенту. Якщо команда Зе найближчими днями не ухвалить кардинальні і правильні рішення, монополія Володимира Зеленського на владу у Верховній Раді буде зруйнована.

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