"Битися чи приєднатися!" Портников оцінив перспективи України в боротьбі з Росією

Українцям доведеться або битися, або погодитися на приєднання до Росії. Іншого вибору просто немає.

Так оцінив сьогоднішній наступ російських формувань на Донбасі журналіст Віталій Портников. У своїй статті на Espreso.tv він написав, що в такий спосіб Кремль намагається продовжити тиснути на президента України Володимира Зеленського, перевіряючи його на стійкість.

Портников оцінив перспективи України у боротьбі з Росією

"Українці не мають жодного історичного вибору, окрім як давати цю відсіч або погодитися на приєднання своєї країни до Росії. Навіть і не розраховуйте на щось ще... Загострення, яке ми сьогодні спостерігаємо на російсько-українському фронті, – це продовження тиску Кремля на українського президента Володимира Зеленського. Так само, як сам Зеленський і його оточення “перевіряють” на стійкість українське суспільство, висувають насуперечливіші ініціативи, які, на думку українського президента повинні “втихомирити” Путіна, той перевіряє на стійкість самого Зеленського. І якщо політичні “сигнали” не доходять, переходять до силових", – зауважив журналіст.

На думку Портникова, Росія хоче тільки відновлення контролю над територіями, які вона вважає втраченими, а мир їй не потрібен.

"Тому вона атакуватиме, а не домовлятиметься. Атакуватиме, поки її не зупинять – за допомогою власної армії або західного тиску. Але домовлятися з людьми, які сприймаються в Москві не як повноцінні партнери, а як керівники бунтівних провінцій, ніхто не збирається. Хіба що на деякий час – щоб їм не спало на думку готуватися до російського нападу", – написав автор.

Журналіст зазначив, що жодних інших цілей в учасників переговорів з російської сторони немає, вони тільки тягнуть час, щоб армії і флоту дати можливість підготуватися, а "заколотникам" – завадити зміцнювати власну армію й мобілізувати суспільство для відсічі агресору.

"Якщо Зеленський та його прихильники цього ще не зрозуміли, то дуже скоро зрозуміють. Питання тільки в тому, яку територію до цього моменту буде контролювати Київ і в скільки убитих, поранених і тих, що покинули свої будинки, нам це розуміння обійдеться", – резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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