Головна Новини
17 лютого • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Бірюков попросив вибачення за "виродків" у ЗСУ

2.3т
Читати матеріал російською

Ексрадник президента України, волонтер Юрій Бірюков офіційно попросив вибачення за те, що назвав військовослужбовців із лав ЗСУ "виродками".

За його словами, він визнає, що був не правий, тому вирішив відповісти за сказане. Пост із вибаченнями, як і до цього з образами, Бірюков теж опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Можна ховати голову в пісок, очікуючи закінчення хайпу. Можна писати всілякі зарозумілості про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що зробив дурість на емоціях, не рахуючи свої власні думки істиною в останній інстанції", – написав волонтер.

Бірюков попросив вибачення за "виродків" у ЗСУ

Бірюков попросив вибачення за "виродків" у ЗСУ

Він зізнався, що "розлютився і зробив дурницю", а також не подумав про наслідки, до яких можуть призвести його слова.

"Реально сам відчував дискомфорт практично одразу ж. Щиро прошу вибачення через власну дурість у суботньому пості", – підсумував Бірюков.

Пост Юрія Бірюкова з образами

Пост Юрія Бірюкова з образами

Facebook/Юрій Бірюков

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексрадник президента України, волонтер Юрій Бірюков заявив, що не мав на меті образити Збройні сили України, коли у своєму пості на Facebook вжив фразу: "виродки зі складу ЗСУ".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Марта Рок
Особа
Юрій Бірюков
Місце
Україна
Теги
скандали волонтерство Збройні сили України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
7
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
майдановцы прав бирюков в итоге или нет?)
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
фил филька
фил филька
брод ский это что за шатания? в одной статье уро ды, в другой уб люд ки. трудно один раз зайти на свою же ссылку и посмотреть как правильно?)))) прочти и запомни бирюков назвал воинов всу именно УБ ЛЮД КАМИ)
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Засcал, скот. Не зря у уб.людка такая рюская фамилия!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
фил филька
фил филька
Кацaп Кацaпыч, так он прав или нет?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги