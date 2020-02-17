Ексрадник президента України, волонтер Юрій Бірюков офіційно попросив вибачення за те, що назвав військовослужбовців із лав ЗСУ "виродками".

За його словами, він визнає, що був не правий, тому вирішив відповісти за сказане. Пост із вибаченнями, як і до цього з образами, Бірюков теж опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Можна ховати голову в пісок, очікуючи закінчення хайпу. Можна писати всілякі зарозумілості про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що зробив дурість на емоціях, не рахуючи свої власні думки істиною в останній інстанції", – написав волонтер.

Бірюков попросив вибачення за "виродків" у ЗСУ

Він зізнався, що "розлютився і зробив дурницю", а також не подумав про наслідки, до яких можуть призвести його слова.

"Реально сам відчував дискомфорт практично одразу ж. Щиро прошу вибачення через власну дурість у суботньому пості", – підсумував Бірюков.

Пост Юрія Бірюкова з образами Facebook/Юрій Бірюков

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексрадник президента України, волонтер Юрій Бірюков заявив, що не мав на меті образити Збройні сили України, коли у своєму пості на Facebook вжив фразу: "виродки зі складу ЗСУ".

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