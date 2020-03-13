Люди влаштували пікет під будівлею Офісу президента України, протестуючи проти переговорів з терористами "ЛДНР".

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, на акцію зібралося близько 100 чоловік (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Демонстранти прийшли з плакатами, які свідчать: "Не поширюй вірус Кремля!", "Ні переговорам з терористами!", "Слуга якого народу?", "Що підписали в Мінську?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Проти цього виступила група нардепів від "Слуги народу".

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