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13 березня • оновлено в 21:05
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Біля офісу Зеленського влаштували пікет проти переговорів з терористами. Фото

3.9т
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Люди влаштували пікет під будівлею Офісу президента України, протестуючи проти переговорів з терористами "ЛДНР".

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, на акцію зібралося близько 100 чоловік (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

"Чи не поширювати вірус Кремля!" Біля офісу Зеленського влаштували пікет

Демонстранти прийшли з плакатами, які свідчать: "Не поширюй вірус Кремля!", "Ні переговорам з терористами!", "Слуга якого народу?", "Що підписали в Мінську?".

"Чи не поширювати вірус Кремля!" Біля офісу Зеленського влаштували пікет
"Чи не поширювати вірус Кремля!" Біля офісу Зеленського влаштували пікет

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську на зустрічі 11 березня підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО. У протоколах Росія в статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Проти цього виступила група нардепів від "Слуги народу".

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
протест Офіс президента
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Зеленский оказался продуктом кремля,улучшенная версия Януковича.Люди продолжают подходить,в.ч.3077 поднята по тревоге ( НГУ).Все может закончиться очень хреново.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Рагули туп*е и не понимают, что такое карантин ?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya, в мире пандемия, тысячи зараженных, мировые государства не справляются с вирусом. А у рагулей "зрада" Это п*зд*ц товарищи.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Пикетируйте на здоровье, блокируете переговоры на здоровье! Только вы не понимаете, чем дольше ваши радикалы и нацыки будут срывать попытки договориться, чем дольше они будут валять по полу Сивоху, тем лучше для нас!!! Скажу только одно слово: ПАСПОРТИЗАЦИЯ. Время играет на Россию! Слава Украине? Конечно - Да!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Мельников Дмитрий, да хоть по 2 им выдайте!!! лучше и сытнее они жить не станут от этого!!! и никогда уже не будут жить как раньше(((
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