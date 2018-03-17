Біля берегів Греції загинули щонайменше 14 мігрантів

Рятувальники ще шукають кількох імовірно зниклих. На борту човна, що перекинувся, було близько 20 осіб.Біля грецьких берегів в Егейському морі перекинувся човен з мігрантами. Загинуло не менше 14 осіб, з яких четверо - діти, доля ще чотирьох людей невідома. Трьох мігрантів врятувала берегова охорона, повідомили грецькі правоохоронці в суботу, 17 березня.

Ще троє вижили - вони опинилися на грецькому острові Агатонісі біля турецького узбережжя. Вони говорять, що на борту було близько 20 осіб, передає агенція новин dpa. Пошукові роботи тривають.

Як повідомлялося, після закриття "балканського маршруту" в 2016 році шлях Середземним морем став основним для мігрантів, які прагнуть потрапити в Європу. За підрахунками МОМ, у 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії, а за останні чотири роки кількість загиблих становить понад 20 тисяч. У рамках європейської операції "Софія", покликаної запобігати перетину Середземного моря нелегальними мігрантами, з 2015 року врятовано понад 42 тисячі осіб.