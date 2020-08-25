Більшість жителів Донбасі не хочуть повертатися в Україну, – Кравчук

Більшість жителів окупованого Донбасу не хочуть повертатися до складу України.

Однак вони не проти повернення на умовах автономії, щоб "спілкуватися" з Росією. Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Донбасом Леонід Кравчук в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Більшість – ні [не хочуть повертатися в Україну], я знаю. Але вони хотіли б бути в складі України в автономному режимі. Тобто сказати, що "не хочу взагалі жити на цій землі", ні, вони хочуть жити на цій землі, користуватися законами України, тією ситуацією, яка є в Україні, а й мати можливість спілкуватися з Росією", – сказав перший президент.

"Що стосується самого [особливого] статусу. Можна статус Донбасу... Але можна сказати і так: особлива система місцевого самоврядування на Донбасі. Ми ніби даємо особливі права, свободи і так далі", – додав Кравчук.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав завершення війни на Донбасі головним завданням на наступний рік, до 30-ї річниці Дня Незалежності.

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