Більшість українців не підтримують політику команди Зеленського – опитування

Юрій Сергієнко Політика 00:05, 19.09.2020 Оновлено: 00:26, 19.09.2020

Більшість громадян України вважають, що команда президента Володимира Зеленського веде країну неправильним шляхом.

Відповідне опитування проводилося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 18 вересня.

Глядачам було поставлене питання: "Чи вважаєте Ви, що команда Зеленського веде Україну правильним шляхом?".

Більшість із них – 55,3% – відповіли: "Ні", 44,7% – підтримали нинішню політику.

Усього в опитуванні брало участь 11 610 людей.

Результати опитування.

Голосування з цього ж питання також відбудеться в суботу, 19 вересня, щоб визначити, чи змінили учасники програми думку людей. Його результати будуть показані наступної п'ятниці, 2 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із квітня 2020 року рейтинг президента України Володимира Зеленського впав із понад 40% до нижче 30% у вересні, однак це не завадило йому залишитися лідером президентського рейтингу.

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