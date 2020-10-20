53,5% українців асоціюють з інтеграцією України до ЄС партію п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Такими є дані опитування КМІС. Згідно з ними, 21,5% опитаних асоціюють з євроінтеграцією партію "Слуга народу", 20,7% – ВО "Батьківщина", 10,9% – партію "Голос", 7,1% – УСГ, 7,1% – "ВО "Свобода", 5,7% – партію "УДАР", 4,5% – "За майбутнє", 4,1% – "Сила і честь", 2,1% – ОПЗЖ, інші партії менше ніж 2%.

Всеукраїнське опитування відбулося з 8 до 15 жовтня 2020 року, методом особистого інтерв'ю з використанням планшета було опитано 1009 респондентів, що мешкають у 73 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати соціологічного опитування компанії "SOCIS" показали, що партія "Європейська солідарність" є беззаперечним лідером на місцевих виборах у Львові – і до міської, і до обласної ради.