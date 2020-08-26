Статус першого Президента України і керівника української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу не дає Леоніду Кравчуку ані права законодавчої ініціативи щодо виборів на окупованих територіях, ані права відновлювати подачу води до окупованого Криму. Проте це не заважає йому постійно озвучувати ідеї, що провокують українське суспільство.

Можливо, Леонід Макарович не дорожить авторитетом людини, яка в силу історичних обставин опинилася біля витоків незалежної української держави, але ми, громадяни України, дорожимо незалежністю країни і не готові нею поступатися.

На жаль, в суспільній свідомості вкоренилася спрощена формула "водного балансу" окупованого Криму, яка полягає в тому, що води не вистачає для військової бази і промисловості. Її постійно експлуатують як спікери, що виступають з патріотичних позицій, так і бажаючі поторгувати водою під гуманітарним приводом.

Ситуація із забезпеченням українського населення Криму, для якого, насправді, води на півострові вистачає, посилюється такими чинниками.

За роки окупації на ПМП до Криму незаконно переселилося понад 300 тисяч колонізаторів з російської глибинки.

Крім того, персонал військових об'єктів РФ, незаконно розміщених на захопленому силою півострові, разом з членами родин вже становить близько 100 тисяч осіб.

На додаток до перерахованого, у Криму незаконно перебуває багатотисячний загін російських чиновників з родинами, що приїхали вахтовим методом поправити своє матеріальне становище. І на додачу до них будівельники, завезені з РФ на будівництво військових і корупційних "федеральних" об'єктів.

Сумарно цей "додаток" за чисельністю вже наближається до чверті українського населення півострова.

Не переказуючи вчергове військові аспекти проблеми, спеціально для Леоніда Кравчука скажу: відновлення подачі води до окупованого Криму призведе до збільшення в рази темпів його колонізації. Росія в лічені місяці завезе на ПМП не менше мільйона осіб, а ми назавжди втратимо свою територію.

Як людина, що не з чуток знає Крим і не втрачає зв'язок зі своєю малою батьківщиною, додам: більшість кримчан чекають не на воду, а на звільнення від окупантів.

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