"Більше поступок — більше смертей": Портников назвав дві поразки Зеленського перед Путіним

Український президент Володимир Зеленський має усвідомити, що його зустріч із главою РФ Володимиром Путіним не змінить питання війни і миру. Адже якщо таких домовленостей немає до "очного побачення" двох лідерів, вони не з'являться й опісля.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников в інтерв’ю для Gazeta.ua. Зокрема, вказав на причини поразок України перед Росією.

"Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Припинити йти на невигідні умови Кремля, навіть якщо це додає політичних балів і тимчасової тактичної вигоди для Зеленського. Бо це закінчується поразкою для України", — сказав він.

Журналіст також виокремив декілька деталей, не беручи до уваги які, Україна продовжує втрачати бали на політичній арені боротьби з Російською Федерацією.

Віталій Портников та Володимир Зеленський Колаж

Насамперед назвав погіршення відносин із Нідерландами, а також можливість перекладення відповідальності за збиття малайзійського "Боїнга" на Україну. Зокрема, через звільнення із в’язниці командира роти найманців, яка була причетна до трагедії, Володимира Цемаха.

"А він міг стати головним свідком нашої непричетності", — підкреслив Портников.

Друга поразка, на його думку, полягає в імплементації так званої формули Штайнмаєра та наданні згоди на розведення сил і засобів на окупованому Донбасі.

"Але обстріли продовжуються і люди гинуть. Тобто Росія демонструє те, що чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко потрібно усвідомити!" — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников заявив, що український президент Володимир Зеленський "танцює під дудку Кремля", добиваючись переговорів із російським лідером Володимиром Путіним. На його думку, Москва не йтиме на прямі переговори з Києвом, адже Росії потрібна Україна в умовах дестабілізації. Тому країна-агресор має намір, як і в 2014 році, "розлити бензин" на українському сході, "поборотися за Харків, Одесу, Запоріжжя і Дніпро".

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