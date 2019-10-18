Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 17:52
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Більше поступок — більше смертей": Портников назвав дві поразки Зеленського перед Путіним

2.3т Читати матеріал російською

Український президент Володимир Зеленський має усвідомити, що його зустріч із главою РФ Володимиром Путіним не змінить питання війни і миру. Адже якщо таких домовленостей немає до "очного побачення" двох лідерів, вони не з'являться й опісля.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников в інтерв’ю для Gazeta.ua. Зокрема, вказав на причини поразок України перед Росією.

Новини
"Аналогів немає!" Портников назвав головну проблему відносин Росії з Україною

"Українському керівництву треба сформувати жорсткий політичний курс на опір агресору. Тільки це дозволяє спиратися тиску колективного Заходу, що готовий вирішити свої проблеми за наш рахунок. Припинити йти на невигідні умови Кремля, навіть якщо це додає політичних балів і тимчасової тактичної вигоди для Зеленського. Бо це закінчується поразкою для України", — сказав він.

Журналіст також виокремив декілька деталей, не беручи до уваги які, Україна продовжує втрачати бали на політичній арені боротьби з Російською Федерацією.

Віталій Портников та Володимир Зеленський

Віталій Портников та Володимир Зеленський

Колаж

Насамперед назвав погіршення відносин із Нідерландами, а також можливість перекладення відповідальності за збиття малайзійського "Боїнга" на Україну. Зокрема, через звільнення із в’язниці командира роти найманців, яка була причетна до трагедії, Володимира Цемаха.

"А він міг стати головним свідком нашої непричетності", — підкреслив Портников.

Друга поразка, на його думку, полягає в імплементації так званої формули Штайнмаєра та наданні згоди на розведення сил і засобів на окупованому Донбасі.

"Але обстріли продовжуються і люди гинуть. Тобто Росія демонструє те, що чим більше буде українських поступок, тим більше загине українців. Це чітко потрібно усвідомити!" — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Портников заявив, що український президент Володимир Зеленський "танцює під дудку Кремля", добиваючись переговорів із російським лідером Володимиром Путіним. На його думку, Москва не йтиме на прямі переговори з Києвом, адже Росії потрібна Україна в умовах дестабілізації. Тому країна-агресор має намір, як і в 2014 році, "розлити бензин" на українському сході, "поборотися за Харків, Одесу, Запоріжжя і Дніпро".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Переговори Зеленського та Путіна Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
4
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
странная логика у пидра витальки...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
По городу приятно гулять, здесь множество парков и скверов, где можно недолго отдохнуть, чтобы продолжить знакомство с историей и культурой. Для составления маршрута воспользуйтесь советами других путешественников: в отзывах о достопримечательностях Ростова-на-Дону они описывают свои впечатления от города, делятся интересной информацией и фотографиями.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Вроде,пока нет уступков и что,количество смертей уменьшается?Сажайте подобных,пока не поздно,мой совет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / думки

ads pixel