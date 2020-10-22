Більше половини послання Зеленського є маніпуляцією або неправдою – дослідження VoxUkraine

55% тверджень президента Володимира Зеленського, які він виголосив під час послання з трибуни Верховної Ради – це маніпуляції або неправда.

Такі висновки зробили дослідники незалежної аналітичної платформи VoxUkraine. Зокрема, заяву Зеленського про те, що влада начебто на початку епідемії коронавірусу швидко подолала дефіцит масок, захисних засобів для лікарів та інших медичних матеріалів, експерти вважають маніпулятивною.

"ОПУ закупив ПЛР-тести, які не були верифіковані Центром громадського здоров’я (ЦГЗ). У квітні українці обурювались тим, що літак "Мрія", який мав доставити захист для українців, нібито виконував замовлення "Епіцентру". І лише згодом заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко пояснив, що рейс повністю оплачував "Епіцентр", а літак доставляв як гуманітарний, так і комерційний вантаж. Під час перебування Іллі Ємця на чолі МОЗ захист для медиків закупили із 5-тижневим запізненням. Нарешті, вже під керівництвом Максима Степанова МОЗ проводило необгрунтовано дорогі закупівлі костюмів біозахисту. До того ж, станом на 21 жовтня, МОЗ досі не закупив жодного ШВЛ апарату за кошти Covid-фонду – договір на перші поставки був підписаний лише 30 вересня, а доставлені вони будуть наприкінці жовтня", – зазначили аналітики.

Крім того, неправдивими вони також назвали слова президента про відсоток смертності в інших країнах.

"Летальність від COVID-19 в Україні дійсно зараз становить 1,9%. Однак для Великої Британії вона становить 6%, 2,7% для Німеччини і 3,8% для Франції. До того ж, ці показники дуже залежать від методів збору даних, які можуть відрізнятися між країнами. Наголосимо, що точні показники смертності від COVID-19 поки невідомі: їх можна буде дізнатися лише після закінчення пандемії", – сказано у матеріалі.

Неправдивою визнали експерти заяву Зеленського про його зусилля для подолання корупції. Вони зауважили, що влада продовжує широкомасштабний наступ на незалежні антикорупційні органи, намагаючись взяти їх під контроль.

"Нещодавно Верховна Рада призначила членів комісії для відбору голови САП. Однак, в обраних кандидатів немає досвіду в антикорупційній сфері, а також вони не мають бездоганної ділової репутації, високих професійних та моральних якостей. Це призначення ставить під загрозу незалежність САП. Крім того, Посол ЄС в Україні, Група Послів G7 та депутати нагадували, що доброчесна комісія для обрання голови САП є умовою для безвізу та отримання фінансової допомоги ЄС", – наголосили у VoxUkraine.

Експерти зауважили, що НАБУ також заявляло про політичний тиск, а забезпечення незалежності НАБУ та САП увійшло до умов Меморандуму з МВФ, за яким Україна отримала 2,1 млрд дол. у липні цього року.

За їх словами, Зеленський продовжує поширювати маніпулятивні заяви щодо наслідків медичної реформи.

"Про закриття лікарень, тубдиспансерів та психлікарень президент повторює в унісон з міністром охорони здоров’я Степановим ще з травня. Ми вже спростовували подібні заяви щонайменше тричі", – нагадали експерти.

Вони зауважили, що завданням медичної реформи було почати оплачувати конкретну роботу, а не лікарняний простір, тому це не "перекос" у фінансуванні, а відображення якості роботи кожного медзакладу.

"По-друге, фінансування від НСЗУ – не єдине джерело доходу медичних закладів. Власники лікарень – місцеві ради – зобов’язані, як і раніше, інвестувати у їхній розвиток. У місцевих бюджетах на 2020 рік передбачено близько 20 млрд гривень для фінансування закладів охорони здоров’я на їхній території. Щодо звільнення лікарів. Навіть якщо місцева влада все ж вирішить закрити лікарні, це не означає, що 50 тисяч медичних працівників залишаться без роботи. Адже у багатьох закладах відчувається брак кадрів. Уряд разом з місцевою владою мають розробити програми підтримки лікарів, які залишаться без роботи – наприклад, допомогти з переїздом чи підвищенням кваліфікації. Але підтримка неефективних закладів лише заради збереження робочих місць – це "покарання" для ефективних закладів, які не отримають додаткових коштів, а також для пацієнтів, які не отримають якісної медичної допомоги", – переконані експерти.

Неправдою є також заява Зеленського "Ми почали відновлення професійно-технічної освіти, яку руйнували останні 20 років". Реформування професійно-технічної освіти розпочала ще попередня влада, констатували експерти.

"Тоді в рамках децентралізації розпочалось "перезавантаження" системи освіти. Навчальні заклади отримали більшу автономію у використанні коштів, і тепер можуть залучати додаткове фінансування на інфраструктуру, а також самостійно формувати навчальні програми. Фінансування професійно-технічної освіти з державного та місцевих бюджетів зростало з 2015 року. У 2016-2019 роках за кошти Уряду на базі закладів професійної освіти було створено 145 навчально-практичних центрів. Уряд Гончарука запустив пілотний проект з фінансування професійно-технічної освіти. Це продовжило реформи, розпочаті попередньою владою", – йдеться у дослідженні.

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