"Більше, ніж у Путіна": чому і як росте рейтинг Зеленського

7 із 10 українців довіряють президенту Володимиру Зеленському. За 4 місяці роботи команді Зе вдалося не просто зберегти схвалення більшості громадян, а й навіть обійти рекордні показники підтримки Володимира Путіна в Росії.

Чому українці так довіряють Зеленському та коли може закінчитися "цукерковий період" — розбирався OBOZREVATEL.

Цей текст про:

великий рейтинг президента України, який перевищив 70%;

причини такої довіри й перспективи;

те, що рейтинг Зеленського вищий, ніж у Путіна в Росії.

Зе-хвиля триває?

Довіра до президента Володимира Зеленського досягає психологічного піку. Якщо вірити даним соціологічної компанії "Центр Разумкова" (опитування провели з 6 по 11 вересня 2019 року), то 57,2% українців вважають — країна рухається в правильному напрямку.

Для порівняння, у жовтні-листопаді 2018 року цей показник був значно меншим, а 78% жителів України не схвалювали курс тодішньої влади. Нині ж ситуація просто кардинально змінилася.

Новини Монобільшість у Раді остаточно спростила роботу Антикорупційного суду

Які є ще цікаві дані:

41% українців впевнені, що в найближчі декілька років країні вдасться подолати існуючі проблеми й труднощі. Приблизно стільки ж впевнені, що на це знадобиться набагато більше часу.

62% населення позитивно налаштовані до нинішньої влади і вважають, що їй вдасться змінити ситуацію на краще. Інституту президента довіряють майже 80% українців, Верховній Раді — 56%, Кабінету міністрів і українським ЗМІ — також 56%. Навіть церкві в Україні довіряють менше, ніж главі держави — всього 63%.

Порівнюючи з будь-яким інститутом, президентська вертикаль значно обходить всіх потенційних конкурентів. Що ж до самого президента, то його діяльність подобається 70% українців. А пропрезидентську партію підтримує кожен другий респондент.

До слова, всі інші парламентські партії ("Опозиційна Платформа — За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина", "Голос") мають негативнішу оцінку діяльності. Кожен другий українець вважає, що монобільшість "Слуги народу" у Верховній Раді в майбутньому принесе країні позитивні зміни.

Володимиру Зеленському довіряють більше 70% українців

Цікавими є й дані соціологічної групи "Рейтинг" (опитування провели з 6 по 10 вересня).

Роботою президента задоволені 71%, нової Верховної Ради — 39% українців. Водночас 45% респондентів не змогли відповісти.

Абсолютна більшість опитаних (понад 90%) підтримують ініціативи про дострокове припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство і прогули, зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300 і зняття депутатської недоторканності.

У той же час багато українців позитивно оцінюють перші ідеї та законопроєкти глави держави.

Дивіться відео на тему:

"Більше 70% підтримують надання законодавчої ініціативи громадянам України, розширення повноважень Президента під час призначення керівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), і навіть збільшення кількості уповноважених із прав людини (омбудсмена).

До двох третин виступають за закріплення в Конституції норми про вибори народних депутатів за пропорційною виборчою системою і скасування адвокатської монополії", — йдеться в дослідженні.

Загалом помітна позитивна динаміка. Логічно припустити: якби наступної неділі відбулися вибори президента України, Зеленський мав би всі шанси здобути перемогу в першому турі.

Коли це закінчиться і що говорять соціологи

Нині правління "слуги народу" можна охарактеризувати як "цукерково-букетний" період. На виборах ще кандидат Зеленський поклав на свої плечі величезну кількість очікувань українців. Від закінчення війни й до повної ліквідації корупційних політичних еліт. Виборці ж видали йому своєрідний карт-бланш на зміни.

Соціолог із групи "Рейтинг" Олексій Антипович аргументує рейтинг Зе просто: президент виконує передвиборчі обіцянки, зараз народу це подобається.

"Українці бачать перші результати — звільнення полонених, досить жорсткий стиль управління, перепалки з чиновниками. Це подобається — нарада з митниками на Закарпатті, ситуація в Борисполі й так далі. За результатами дослідження, ініціативи влади в більшості підтримуються населенням", — пояснив він OBOZREVATEL.

До того ж, як відкрито говорять чиновники з Офісу президента, перед кожним рішенням команда проводить внутрішні соціологічні дослідження.Так, глава ОП Андрій Богдан в нещодавньому інтерв'ю ВВС зізнався, що президент не робить нічого такого, що не отримує схвалення з боку українського суспільства.

Скільки триватиме така ейфорія — питання відкрите. Соціолог групи "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук вважає, що перші коливання рейтингу варто очікувати ближче до зими. Причин одразу декілька: опалювальний сезон, долар, перші вибори.

"Бачите, відмітка за рівнем довіри близька до голосування в другому турі (тоді Зеленський отримав 73% голосів). Вона буде коливатися, але практика показує, що ніхто не може довго утримувати такий рейтинг без кардинальних змін — не в ЗМІ, а в реальному житті. Далі почне працювати економіка, холодильник, зараз працює телевізор.

Зсув рейтингу можна чекати ближче до зими. Першим випробуванням стануть опалювальні платіжки, крім того, економісти прогнозують після кінця аграрного сезону чергові коливання щодо долара. Потім, найімовірніше, пройдуть перевибори в Києві, і буде інформаційна кампанія, яка проявить опозицію", — впевнений соціолог.

До цього переліку варто додати ще декілька суперечливих тем: відкриття ринку землі, врегулювання війни на Донбасі. Не варто забувати і про можливий конфлікт всередині "Слуги народу". Для президента ризики втратити монобільшість зберігаються.

Можливо, саме тому Верховна Рада працює "ударними темпами". Комітети засідають практично щодня, а робочі пленарні дні затягуються до пізньої ночі. Команда "Слуги народу" хоче ухвалити якомога більше законів, поки для цього є реальна можливість.

Більше, ніж у Путіна

Примітно, що рейтинг Володимира Зеленського перевищує показники деяких авторитарних президентів. Наприклад, у серпні російський центр "Левада" опублікував дані довіри до Володимира Путіна. Йому на той момент довіряли 67% росіян.

Якщо вірити даним все того ж "Левада-Центру", то абсолютний рекорд підтримки у Путіна був у червні 2015 року. Тоді його роботу схвалювали 89% громадян. До цього найвищий рівень схвалення у Володимира Путіна був у період активних бойових дій — після війни в Грузії 2008 року, або атаки російської армії на Маріуполь та Іловайськ у 2014 році, він перевищував 80%.

Рейтинг Володимира Путіна падає

Цікаво порівняти рейтинг Зеленського і з підтримкою Олександра Лукашенко. Офіційні, а головне — відкриті заміри в Білорусі не ведуться, але певна інформація все ж таки з'являється. Наприклад, білоруський політичний оглядач Олександр Класьковський писав, що "останнє опитування в червні 2016 року зафіксувало електоральний рейтинг Лукашенка на рівні 29,5% — до образливого низького для харизматичного вождя, який звик козиряти всенародною підтримкою".

Правда, на останніх поки президентських виборах у 2015 році Олександр Лукашенко отримав 83,5% голосів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!