"Більше, ніж Сталін": в ООН закликали Росію до відповідальності за Україну

На весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Варшаві надали доповідь "Просування демократії і прав людини в чорноморському регіоні", в якій на Росію поклали відповідальність за порушення прав людини в Україні та Грузії.

"У доповіді, що була представлена головним доповідачем Уллою Шмідт, зазначаються масові порушення прав людини на окупованих територіях України. Доповідачі підтримали тези щодо відповідальності Росії за порушення прав людини не тільки на сході України але й в Абхазії та Південній Осетії", - розповіла в Facebook глава постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фриз.

Сесія Парламентської асамблеї НАТО

За словами Шмідт, швидке вирішення конфлікту на Донбасі є нереалістичним.

"Представники ПА НАТО визнають, що керівництво України прагне говорити з людьми, а не вирішувати конфлікт військовими методами. Ключове завдання сьогодні - припинення вогню, але жодного прогресу з боку самопроголошених республік не спостерігається", - написала Фриз.

Вона також зазначила, що доповідач чітко розподіляє ситуацію на Донбасі і в анексованому Криму. У документі міститься висновок про те, що країни повинні посилювати тиск на Росію.

Сесія Парламентської асамблеї НАТО

Шмідт зазначила, що президент РФ Володимир Путін продовжив "незламний курс на авторитаризм, використовуючи механізми утисків і призначень в ручному режимі більше, ніж Сталін свого часу. Він зацікавлений в збереженні вичерпної своєї влади".

"Під час виступу від делегації акцентувала увагу на продовженні порушень міжнародного права Росією, зокрема в акваторії Азовського й Чорного моря. Росія є державою, яка створює прямі загрози євроатлантичному регіону", - зазначила Фриз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) на спеціальній прес-конференції 24 травня підвела проміжні підсумки свого розслідування катастрофи Boeing-777 над Донбасом.

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, Державний департамент США закликав Росію до відповідальності. З такою ж заявою виступили Австралія і Нідерланди.