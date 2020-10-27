Більш ніж 90% дільничних виборчих комісій завершили підрахунок голосів

Станом на 12:00 вівторка, 27 жовтня, майже 26,7 тис. дільничних виборчих комісій (ДВК), що становить понад 91% від загальної кількості, завершили підрахунок голосів виборців.

Вони склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій, повідомляється на сайті Центрвиборчкому.

"У регіонах України завершується процес підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, складання відповідних протоколів, передачі їх разом з іншою виборчою документацією від дільничних виборчих комісій до сільських, селищних та міських територіальних виборчих комісій (ТВК)", – говориться в повідомленні.

Також розпочався процес передачі протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

У ЦВК нагадали, що сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати виборів депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідного сільського, селищного та міського голови. Окрім того, вони складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають до відповідних районних й обласних ТВК. Останні на підставі цих документів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

Станом на вказаний час, у 15 областях України – Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській – районні ТВК вже прийняли 60 таких протоколів.

Зі свого боку в 9 регіонах – Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях – 9 протоколів отримали обласні ТВК.

Як повідомив OBOZREVATEL, в Одесі члени територіальної виборчої комісії ночували прямо на підлозі адмінбудівлі. Спали прямо на мішках і коробках із бюлетенями, адже в приміщеннях немає ні лавок, ні стільців.