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"Більше нікому не довіряє": названі топ-чиновники при Зеленському

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Найбільш наближеними до президента України Володимира Зеленського особами є глава його адміністрації Андрій Богдан і перший помічник Сергій Шефір.

Вони формують "топ-двійку" його оточення, повідомив "Новому времени" заступник голови АП Зеленського Кирило Тимошенко.

"Богдан і Шефір рівнозначні. Це люди, яким президент довіряє проводити якісь зустрічі, це формування його графіка, але не в форматі асистента", – уточнив він.

Володимир Зеленський і Сергій Шефір

Володимир Зеленський і Сергій Шефір

Також топової фігурою в оточенні глави держави є перший заступник глави АП Сергій Трофимов. Він уповноважений проводити зустрічі від імені Зеленського.

Сергій Трофимов

Сергій Трофимов

Ukranews

Тимошенко заявив, що "окрім Богдана людини, якій довіряє президент, немає більше в команді". Пізніше однак додав, що також Зеленський довіряє Шефіру.

Він повідомив, що команді президента було відомо, що призначення Андрія Богдана на посаду глави АП спричинить гучний скандал.

"Але ми вибрали шлях, що краще нехай буде скандал, ніж тут все завалиться. Плюс наша позиція, що він не порушує закон", – заявив Кирило Тимошенко.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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